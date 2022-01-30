Gönül Dağı Dizisi 49. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2022 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Gönül Dağı Dizisi 49. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Sımsıcak bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleriyle TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Cumartesi günlerinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, bu hafta çok konuşulacak sahnelerini seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Peki, Gönül Dağı dizisi 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 48. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

İkinci sezonu ile ekranlardaki yerini almaya devam eden Gönül Dağı dizisi, bu sezonun da en çok dikkat çeken yapımlarından biri olmayı başarıyor. Sımsıcak bir aile hikayesi sunan ve bozkırın çetin coğrafyasında yaşayan kasaba sakinlerinin aile içi yaşamlarını gözler önüne seren Gönül Dağı dizisinin başrollerini Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) isimleri paylaşıyor. Birbirinden iddialı oyuncular ile kadrosunu dolduran ve sevilen hikayesiyle seyircisinin karşısındaki yerini almaya devam eden Gönül Dağı dizisi, her cumartesi saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Gönül Dağı Dizisi 48. Bölümde Neler Yaşandı?

Seyircisiyle olan buluşmasına en son 22 Ocak 2022 Cumartesi günü yeni bölümüyle çıkan Gönül Dağı dizisi, 48. bölümüyle TRT1 ekranlarına geldi. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Asuman ve Ramazan’ın kaçtığını duyan Asuman’ın babası Münir, felç geçirdi. Tüm kasaba halkı Münir’in sağlık durumunu merak ile takip ederken; Münir’in ani olarak geçirdiği felç, Asuman ve Ramazan’ın vicdan azabı çekmesine neden oldu. Öte yandan mucitlik yolunda önemli bir yol kat eden amcaoğulları, yeni bir işe adım atmak için kolları sıvadı. İcat için paraya ihtiyacı olan amcaoğulları, para kazanacakları bir işe kalkışınca icatlar aksamaya başladı.

Gönül Dağı Dizisi 49. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta da yeni bölümüyle TRT1 ekranlarındaki yerini alacak olan Gönül Dağı dizisi, 49. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 49. bölüm fragmanına göre; yeni iş meselesi amcaoğulları ile Taner’in arasını açmaya başlayacak. Amcaoğulları para işin başka bir iş yapmaları gerektiğini savunurken; Taner, hem icat yapmak hem de para kazanmak için yeni bir formül bulmak için düğmeye basacak. Sevilen TRT1 dizisi Gönül Dağı’nın yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da ekranlarda olacak.