Yargı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Ocak 2022 Yargı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Yargı Dizisi 18. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Ilgaz ile Ceylin’in aşklarını aleni bir şekilde yaşamaya başladığı Yargı dizisi, artık gizemli ve polisiye hikayesinin yanı sıra aşk dolu sahnelerini de seyircisinin karşısına çıkarmaya başlıyor. Engin davasında sürpriz gelişmelerin yaşanacağı Yargı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Yargı dizisi 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 17. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Bu sezonun en gizemli hikayelerinden birini alan Yargı dizisinin oyuncu kadrosunda; Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Ece Yüksel, Arda Anarat, Onur Durmaz gibi birbirinden çok tanınmış insanlar yer alıyor. Her bölümüyle seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran ve her hafta reytinglerin zirvesini zorlayan Yargı dizisi, pazar günleri saat 20.00’ı gösterdiğinde Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Yargı Dizisi 17. Bölümde Neler Oldu?

Kanal D ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Yargı dizisi, 23 Ocak 2022 Pazar günü yayınladığı 17. bölümüyle yine seyircisini ekran başına kilitlemeyi başardı. Yargı dizisinin yayınlanan 17. son bölümünde; Ceylin’i tutuksuz yargılatmak için harekete geçen Ilgaz, onun hakkında deliller toplamaya başladı. Ceylin’in bir şeyler hatırlamasına umut bağlanan Ilgaz, onu geceye dair bir şeyler hatırlaması yönünde zorladı. Ceylin’in hatırladıklarıyla daha fazla bilgiye ulaşan Ilgaz, tutuksuz yargılamayı Ceylin için almayı başarırken; katilin bir kadın olduğuna oldukça emindi. Soruşturmanın savcısı Pars, Ilgaz’ın bir kadından şüphelenmesi üzerine oklarını Seda’ya ve Engin’in annesine çevirdi. Seda ise, Merdan’ın isteği için zaten Pars’a oldukça yakın davranmaya çoktan başlamıştı. Öte yandan Ilgaz ve Ceylin’in birlikte geçirdiği zor zamanlar artık onları birbirine bağlayan bir köprü haline dönüştü.

Yargı Dizisi 18. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kanal D ekranlarındaki yerini bu hafta da yeni bölümüyle alacak olan Yargı dizisi, 18. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yargı dizisinin yayınlanan 18. yeni bölüm fragmanına göre; Ceylin ve Ilgaz, ilişkilerini aleni bir şekilde yaşamaya başladıkça Metin ve Gül’ü rahatsız edecek. Neva’nın baktığı davada yaşanacak olan sürpriz gelişme ise, herkesin yaşamındaki dengeyi bir kez daha değiştirecek. Ekranların fenomen yapımı Yargı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.