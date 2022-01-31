Teşkilat Dizisi 32. Bölüm Canlı Full İzle! 30 Ocak 2022 Teşkilat Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

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30 Ocak 2022 Teşkilat Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Muhteşem bir kahramanlık hikayesi sunan Teşkilat dizisi, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her Pazar saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alan Teşkilat dizisi, bu hafta ekibin yeni ve tehlikeli bir operasyonunu ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Peki, Teşkilat dizisi 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 31. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Teşkilat 32.Bölüm Özet

Karargaha yapılan siber saldırı ekibi büyük bir tehlikenin içine düşürür. Bu saldırının bertaraf edilmesi için Mr. X’in vereceği bilgilere ihtiyaç vardır. Serdar ve Zehra, beraberinde bir kaybı getireceğinden habersiz olarak Elçi ve Ceren’e karşı büyük bir mücadeleye girer.

Diğer yandan Yıldırım, ekibin işini zorlaştırmak için hiç beklenmedik bir planı devreye koyar. Mete Başkan yeni oluşan bu tehlikeyi ortadan kaldırmaya çalışırken ekibin Mr. X’i çıkarma planları iyice zora girer. Halit’in ise Yıldırım’ın tüm oyunlarını açığa çıkarabilecek tehlikeli bir planı vardır.

İki sezondur TRT1 ekranlarındaki macerasına devam eden Teşkilat dizisi, çok sevilen konusuyla seyircisinin karşısına çıkıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde kurulan özel bir ekibin ülkeleri için sergiledikleri kahramanlıkları konu alan Teşkilat dizisi oyuncu kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Gürkan Uygun, Hakan Boyav, Turgut Tunçalp ve Yavuz Bingöl gibi birbirinden çok tanınmış isimleri bulunduruyor. Bu sezon da reytinglerin zirvesindeki yerini koruyan Teşkilat dizisi, her pazar saat 20:00’da TRT1 izleyicisiyle buluşuyor.

Teşkilat Dizisi 31. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarındaki yolculuğuna en son 23 Ocak 2022 Pazar günü alan Teşkilat dizisi, 31. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Teşkilat dizisinin yayınlanan son bölümünde; Yıldırım ve adamları, Türkiye’nin gaz meselesinde aşama kaydetmesi üzerine harekete geçmek için düğmeye başladı. Yeni bir planı devreye sokan Yıldırım, içerdeki köstebeğe talimatı verdi. Arka arkaya saldırıya uğrayan ekip, bir köstebek olmasından şüphelenirken; köstebeği bulmak için düğmeye bastı. Halit başkan, kızı için Tövbekar’dan yardım isterken; Yıldırım, Halit’in bu yolculuğuna taş koymak için harekete geçti. Öte yandan Serdar ve Zehra'nın duygularının pençesine düşmüşken, bu duygusallığın operasyonda olması herkesin hayatını tehlikeye attı.

Teşkilat Dizisi 32. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seyircisiyle bu hafta da yeni bölümünü buluşturacak olan Teşkilat dizisi, 32. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 32. bölüm fragmanına göre; Yıldırım’ın emriyle karargaha yapılan siber saldırı, ekibin şimdiye kadar yaptığı tüm operasyonları tehlikeye atacak. Serdar ve Zehra ise, Elçi ve Ceren’e karşı tüm güçlerini birleştirerek, harekete geçecek. Merak ile beklenilen Teşkilat dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.