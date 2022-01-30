- 30 Oca 2022 - 09:36

Survivor All Star 2022 11.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor All Star'da Bugün kim kazandı, kim elendi?

Dünyanın fenomen programı Survivor, 2022 sezonunda All Star konsepti ile devam ediyor. Türkiye’de yayınlanmaya devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen çekimler, giderek finale yaklaşıyor. Yeni bölümleriyle ekranlara gelmekte olan Survivor All Star’a ait canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı haberimizde.

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Survivor All Star, 29 Ocak 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci yarışmacısını da elemiş olan Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bir haftaya başlamak için geri sayıma geçiyor. Ödül oyunu ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, ünlü iki ismin kavgasıyla yeni haftasına da gergin bir biçimde başlıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 10. bölümde neler oldu? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All-Star 2022 yarışması, üçüncü haftasına başlamak için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Haftanın beş günü boyunca TV8 ekranlarındaki yerini alan Survivor All-Star 2022 yarışması, iddialı yarışmacıları ve zorlu parkurlarıyla perşembe ve cuma hariç olmak üzere haftanın her günü saat 20.00’da seyircisiyle buluşuyor.

Survivor All-Star 2022 10. Bölümde Neler Oldu?

Hafta boyunca TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, seyircisiyle en son 26 Ocak 2022 Çarşamba günü 10.bölümü ile buluştu. Survivor All-Star 2022 yarışmasının son bölümünde, haftanın son ödül oyunu ve eleme konseyi gerçekleştirildi. Haftanın ikinci ödül oyunu için parkura çıkan Survivor All-Star 2022 yarışmasını iddialı yarışmacıları takımlarına sayı getirmek için kıran kırana bir mücadele verdi. Survivor All-Star 2022 yarışmasının son ödül oyununu Nisa’nın attığı son sayı ile gönüllüler takımı aldı. Öte yandan Survivor All-Star 2022 yarışması, ödül oyununun ardından eleme konseyinde bir araya geldi. Eleme konseyinde bu hafta ünlüler takımından Mert Öcal, Ayşıl Özaslan, Sercan Yıldırım yarışırken; gönüllüler takımından Berna Keklikler yarıştı. Günün sonunda yapılan SMS oylamasının sonucunu açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor All-Star 2022 yarışmasına veda eden ikinci ismin Ayşıl olduğunu duyurdu.

Survivor All-Star 2022 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarından yeni bir haftaya başlayacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, 11.bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 11.bölüm fragmanına göre; haftanın ilk ödül oyunu yarışı gerçekleştirilecek. Ünlüler ve gönüllüler arasındaki nefes kesen bir yarışı ekranlara getirmeye hazırlanan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümüne Mert ile Batuhan arasındaki atışma ve Yasin’in sakatlanması damga vuracak. Sakatlanmanın ardından ilk kez parkura çıkacak olan Adem’in ilk sezon yarışını ekranlara getirecek olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.

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30 Oca 2022 - 09:36 - Dizi Fragmanları

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