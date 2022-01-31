Müge Anlı 31 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 31 Ocak 2022 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 31 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Sıcak gelişmeleriyle yeni bir haftaya başlamaya hazırlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, çok araştırılan gizemli dosyalarıyla ATV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 31 Ocak gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 28 Ocak’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

Yeni sezonun da en çok takip edilen gündüz kuşağı yapımı haline gelmiş olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Merak ile takip edilen konularına her gün bir yenisini daha ekleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarından başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 28 Ocak’ta Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 28 Ocak 2022 Cuma günü gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak ile takip edilen konuları hakkındaki sıcak gelişmeleri seyircisine aktardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; 62 yaşındaki Hatun Yurduseven’in bulunduğunu duyuran Müge Anlı, 5 çocuk annesi kadının görümcesinin yanına gittiğini, yayında eşini görünce dayanamayıp aradığını ifade etti. Bir süredir kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Barış Osma da Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde sağlıklı bir şekilde Tokat Niksar’da bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni konuğu 20 yaşındaki Merve Yöndem, annesini ve kız kardeşini aramak için stüdyodaydı. Annesinin evden giderken kız kardeşini de götürdüğünü söyleyen Merve Yöndem, her ikisinden de 13 yıldır haber alamadığını belirtti. Konuyla ilgili araştırmalarına başlayan Müge Anlı, annesi ve kız kardeşinden son 5 yıldır haber alınamadığını, kadının ailesinin kızlarının öldürüldüğünü düşünerek davacı olduğunu, şimdiye dek bunları kendisinden de muhakkak duymuş olacağını düşündüğünü genç kadına aktardı. Öte yandan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni konuğu dolandırıldığını iddia eden 48 yaşındaki Sultan Hanım oldu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 31 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

Yen bir haftaya başlamak için tüm hazırlıklarını tamamlamış olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün merak ile takip edilen geçmişteki konularına ek olarak yeni konu ve konuklarını da seyircisinin karşısına çıkaracak. Merve’nin annesine ne olduğunu öğrenmeye çalışacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümü, bugün saat 10.00’da ATV ekranlarından başlayacak.