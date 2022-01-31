Survivor All-Star 2022 12. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 31 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Survivor All Star, 31 Ocak 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni haftasının dokunulmazlık oyununa başlamış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, haftanın eleme adaylarını da yavaş yavaş netleştirmeye başlıyor. Yeni bölümüyle bugün TV8 ekranlarına gelecek olan Survivor All-Star 2022 yarışması, saat 20.00’da başlıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 11. bölümde neler oldu? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Heyecanlı parkurlarıyla TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Cumartesi itibariyle üçüncü haftasına başlamış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, perşembe ve cuma hariç her gün saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Survivor All-Star 2022 11. Bölümde Neler Oldu?

TV8 ekranlarındaki yerini en son 30 Ocak 2022 Pazar günü alan Survivor All-Star 2022 yarışması, 11. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının son bölümünde haftanın birinci dokunulmaz oyuncu gerçekleştirildi. Kıran kırana bir mücadele veren ünlüler ve gönüllüler takımı parkurdaki yerlerini aldı. Günün sonunda yüzü gülen taraf olan gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyununun yanı sıra çikolatalı ekmek yeme ödülünü de kazandı. Yarışın ardından eleme adayını belirlemek için konseyde bir araya gelen yarışmacılar, performans ödüllerinin de sahibini belirledi. Son 5 oyuna bakılarak belirlenen performans birincileri, Acun Ilıcalı tarafından son konseyde açıklandı. Ünlüler takımında erkeklerde performans birincisi Batuhan, kadınlarda Elif olurken; gönüllüler takımında ise erkekler performans birincisi Ogeday, kadınlarda Seda oldu. Acun Ilıcalı, iki haftadır sürgün kampına gönderilen Sercan’ın da dokunulmazlığı hak ettiğini yarışmacılar ile paylaştı. Bunun üzerine eleme adayını belirlenen ünlüler takımı, sürgün kampına Barış Murat’ı gönderdi.

Survivor All-Star 2022 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Türkiye’nin en heyecanlı yarış sezonunu ekranlara getiren Survivor All-Star 2022 yarışması, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü de TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Bugün 12. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ekranlara getirecek. Sürgün kampına gidecek olan ikinci ismin daha belli olacağı Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da başlayacak.