Esra Erol'da 31 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 31 Ocak 2022 Pazartesi ATV Canlı İzle!
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Gündüz kuşağının güçlü seslerinden biri olmayı bu sezon da başaran Esra Erol’da programı, yeni bölümleriyle ATV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Peki, Esra Erol’da programı 31 Ocak gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 28 Ocak’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...
Ekranların sevilen ismi Esra Erol’da yeni bir hafta için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Ele aldığı konuların ilginçlikleriyle gündemlerden düşmeyen Esra Erol’da programı, insanların dram dolu yaşamlarını gözler önüne sermeye devam ediyor. Öte yandan hafta içi her gün seyircisiyle buluşan Esra Erol’da programı, saat 16.20’de ATV ekranlarından başlıyor.
Esra Erol’da Programı 28 Ocak’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?
ATV ekranlarındaki yerini en son 28 Ocak 2022 Cuma günü alan Esra Erol’da programı, büyük bir heyecan ile beklenen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam etti. Esra Erol’da programının son bölümünde; anlaşmalı boşanmak için programdan sonra bir araya geldiklerini duyuran Selahattin Bey ve Hatice Hanım, papağan Paşa’nın kimde kalacağı konusunda anlaştıklarını belirtti. Anlaşmalı boşanma davası için dilekçe vermeye giden Selahattin Bey ve Hatice Hanım, papağanın Hatice Hanım’da kalmasına karar verdi. Bu duruma bir hayli üzülen Esra Erol’da seyircisi, Selahattin Bey’e yeni bir papağan hediye etmek için stüdyodaydı. Esra Erol’da programının son bölümünde ailesi ile yüzleşmeye devam eden 18 yaşındaki Elif Hanım, Kadir Bey’in eşi Ümit Hanım ile karşı karşıya gelince evde kavda çıktığını itiraf etti. Kadir Bey ile iletişimde olmaya devam ettiğini belirten Elif Hanım, Kadir Bey’in boşandıktan sonra gelip, kendisini isteyeceğini söylediğini iletti. Yaşadıkları konusunda pişman olmadığını belirten Elif Hanım, Kadir Bey’e dönmek istediğini söyledi. Esra Erol’da programına bir süredir başka bir kadın ile yaşayan kocasına seslenmek için gelen Mesude Hanım ise, çocukları için programa katıldığını, kocası Saffet Bey ile yüzleşmek istediğini söyledi. Öte yandan Esra Erol’da programının yeni konuğu Hüseyin Bey, eşi Sema Hanım’ın kendisine şiddet uyguladığını, sonra da evden ayrıldığını iddia etti.
Esra Erol’da Programı 31 Ocak Gündemleri Neler Olacak?
Yeni bir haftaya başlayacak olan Esra Erol’da programı, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü de ATV ekranlarındaki yerini alacak. Eski konukları arasındaki yüzleşmelere kaldığı yerden devam edecek olan Esra Erol’da programı, yeni konuklarını da stüdyosunda ağırlayacak.
31 Oca 2022 - 20:16 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.