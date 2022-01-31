Zuhal Topal'la Yemekteyiz 101. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 31 Ocak 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 101. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni yarışmacıları, birbirinden iddialı menüler ve çok sevilen yarışmacılar arasındaki atışmalarıyla yen bir haftaya başlamak için tüm hazırlıklarını tamamlamış olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 28 Ocak Cuma 100. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 31 Ocak Pazartesi 101. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Yeni sezonun en çok izlenen yapımları arasındaki yerini almış olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, her hafta beş yeni yarışmacısıyla mutfağa giriyor. Zuhal Topal’ın da jüri üyeliği koltuğunda oturduğu Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, hafta boyunca en hünerli elleri ve 15 bin TL para ödülünün sahibini arıyor. Heyecanlı yarışıyla hafta içi her gün TV8 ekranlarındaki yerini alan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, saat 16.00’da seyircisiyle buluşmaya başlıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 28 Ocak Cuma 100. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Seyircisiyle en son 28 Ocak 2022 Cuma günü buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, 100. bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini aldı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının son bölümünde, haftanın son yarışmacısı olan Deniz Bey yarıştı. İddialı yarışmacılardan biri olan Deniz Bey’in menüsünde; yayla çorbası, tavuk soğan havuç harçlı kremalı börek, kabak salatası, incik tandır, Deniz’in Kahire usulü iç pilavı, sebze sote, yeşil salata, Türk kahvesi eşliğinde portakallı prensesin rüyası gibi lezzetler yer aldı. Günün sonunda Zuhal Topal dışındaki herkesin puanını öğrenen Deniz Bey, Elif ve Bagul Hanım’dan 6’şar puan alırken; Nuray Hanım’dan ve Deniz Bey’den 8’er puan aldı. Haftanın şampiyonunu da seyircisiyle paylaşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal, 100. bölüm şampiyonu ve 15 bin TL’nin sahibi olarak Deniz Bey’i açıkladı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 31 Ocak Pazartesi 101. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Yeni bir haftaya başlamak için hazırlıklarını tamamlamış olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü 101. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Beş yeni yarışmacısıyla TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da başlayacak.