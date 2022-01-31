Üç Kuruş 12. Bölüm Full İzle! 31 Ocak Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Üç Kuruş 12. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri haline gelen Üç Kuruş dizisi, bu hafta iddialı sahneleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Büyük yüzleşmelere ev sahipliği yapacak olan Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Üç Kuruş dizisi 11. bölümde neler yaşandı? Üç Kuruş dizisi 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm ayrıntılar…

Farklı konusu ile yeni sezonun en çok konuşulan yapımları arasındaki yerini alan Üç Kuruş dizisi, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkarıyor. Oyuncu kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer gibi birbirinden iddialı isimler bulunduran Üç Kuruş dizisi, her bölümünde seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Aksiyon dolu sahneleriyle izleyicisini bir hayli etkileyen Üç Kuruş dizisi, her pazartesi saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Üç Kuruş Dizisi 11. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarındaki yerini en son geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle alan Üç Kuruş dizisi, seyircisiyle 11. bölümünü buluşturdu. Üç Kuruş dizisinin yayınlanan son bölümünde; Baybars’ı bulmak için harekete geçen Kartal ve Efe, İrfan ile anlaşmak zorunda kaldı. Çetin’den Baybars ile ilgili öğrendiği her şeyi Efe ve Kartal ile paylaşan İrfan, onların hedefine Azad’ı koydu. Azad'ın çok çekici bir kadın olduğunu gören Kartal ve Efe, bir hayli şaşırsa da, planlarına sadık kalarak Baybars’ın ekipleri arasına sızmaya çalıştı. Öte yandan Baybars’ın silahlarını polis baskınından kurtaran Efe ve Kartal, ekibin arasındaki yerini alacakları toplantının ardından bilinmeyen biri tarafından kaçırıldı.

Üç Kuruş Dizisi 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Show TV ekranlarındaki yerini bu hafta da yeni bölümüyle alacak olan Üç Kuruş dizisi, 12. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak. Üç Kuruş dizisinin yayınlanan 12. bölüm fragmanına göre; Efe ile Leyla, Efe’nin polis muhbiri olması konusunun ortaya çıkmasının ardından karşı karşıya gelecek. Kartal, para kazanabilmek için yasak dövüş işine girecekken; bu dövüşler Şehsuvar’ın başına bela açacak. İrfan ile Leyla arasında büyük yüzleşmenin gerçekleşeceği Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.