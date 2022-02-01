- 01 Şub 2022 - 08:42

Masumlar Apartmanı 56. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 1 Şubat Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Başrolünde Ezgi Mola’nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanarak ekranlara getirilmiş olan dizinin Masumlar Apartmanı son bölüm izle seçeneğine tıklayarak son bölümünü izleyebilirsiniz. Masumlar Apartmanı 32. Bölüm izle seçeneği ile 32. Bölüme ulaşabilir ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz…

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Masumlar Apartmanı Dizisi 32. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Gerçek yaşam öyküsünden esinlenen konusuyla bir hayli sevilen Masumlar Apartmanı dizisi, bu hafta iddialı sahneleriyle TRT1 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde; Mazo’nun babasının kaybıyla ilgili gerçekler ortaya çıkarken; Ceylan ve Han’ı da yeni bir yolculuk bekliyor. Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 55. bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 56. bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Gerçek bir yaşam öyküsünden ve psikiyatrist ile yazar olan Gülseren Budaycıoğlu’nun Madalyonun İçi romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlayan Masumlar Apartmanı dizisi, obsesif takıntıları ve travmatik bir çocukluğa sahip olan dört kardeşin yaşamını konu alıyor. Bu sene ikinci sezonuyla TRT1 ekranlarındaki yerini alan Masumlar Apartmanı dizisi, her bölümünde gördüğü ilgiyi artırmayı başarıyor. Öte yandan yeni bölümleri seyircisi tarafından merak ile beklenilen Masumlar Apartmanı dizisi, her salı saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 55. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarındaki yerini en son geçtiğimiz hafta yeni bölümü ile alan Masumlar Apartmanı dizisi, 55. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Han’ın ortaya çıkışı herkese rahat bir nefes aldırdı. Han’ın ortadan kaybolmasıyla ilgili Safiye kendisini suçlarken; Ceylan, Han’ın ortadan kayboluşuyla ilgili her şeyin şeffaf olmadığını fark etti. Ceylan, Han’ın nerede olduğunu araştırmaya başlarken; Mazo, tehdidinin devam etmesi de Han’ı harekete geçirdi. Esra, Esat’a bir sürpriz yapmak için hazırlanırken; Naci’ye kendisini affettirmek isteyen Safiye, korkularından birini yenmek için büyük bir adım attı.

Masumlar Apartmanı Dizisi 56. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

TRT1 ekranlarındaki yerini bu hafta yeni bölümü ile alacak olan Masumlar Apartmanı dizisi, 56. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 56. bölüm fragmanına göre; Ceylan, babasını bulmaya karar verecek. Bu konuda Ceylan’a yardımcı olmak isteyen Han, onunla birlikte kısa bir yolculuğa çıkacak. Mazo’nun babasının kaybı ise, herkesi harekete geçirecek. Öte yandan Safiye ve Naci’nin evliliğinin çeşitli sınavlara tabi tutulacağı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

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01 Şub 2022 - 08:42 - Dizi Fragmanları

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