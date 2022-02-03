- 03 Şub 2022 - 13:23

Survivor All-Star 14. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor'da kim elendi, adadan bu hafta kim gitti?

Dünyanın fenomen programı Survivor, 2022 sezonunda All Star konsepti ile devam ediyor. Türkiye’de yayınlanmaya devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen çekimler, giderek finale yaklaşıyor. Yeni bölümleriyle ekranlara gelmekte olan Survivor All Star’a ait canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı haberimizde.

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Survivor All Star, 2 Şubat 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Ünlüler ve gönüllüler takımının kıran kırana mücadele verdiği Survivor All-Star 2022 yarışması, nihayet bu haftaki eleme akşamına geliyor. Bir ismin daha hayallerine veda edeceği Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 13. bölümde neler oldu? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Nefes kesen yarışıyla TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, bir haftasının daha yavaş yavaş sonuna yaklaşıyor. Her hafta şampiyonuna bir adım daha yaklaşan Survivor All-Star 2022 yarışması, hafta boyunca birbirinden iddialı yarışlarını seyircisiyle buluşturuyor. Ünlüler ve gönüllüler takımın nefes kesen bir mücadele verdiği Survivor All-Star 2022 yarışması, perşembe ve cuma hariç olmak üzere her akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Survivor All-Star 2022 13. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi? 1 Şubat Survivor Eleme Adayları Kimler, Sürgüne Kim Gitti?

Yeni haftasının da sonuna yaklaşmaya başlayan Survivor All-Star 2022 yarışması, ekranlara en son 1 Şubat 2022 Salı günü 13. bölümü ile geldi. Survivor All-Star 2022 yarışmasının son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı arasında ödül oyunu oynandı. Gülle atma yarışı üzerinden oynanan oyunun ilk kazanan tarafı ünlüler olurken; ikinci kazanan tarafı gönüllüler oldu. Best of yarışmasıyla gecenin kazanını belirleyen Survivor All-Star 2022 yarışmasının son ödül oyununun kazanan takım gönüllüler oldu. Öte yandan hafta boyunca yapılan oylamayla sürgün kampına gönderilen Barış, Berna, Birsen ve Mert ödül oyununa dahil olmadı.

Survivor All-Star 2022 14. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarındaki yerini 2 Şubat 2022 Çarşamba günü (bugün) de alacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, 14. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan yeni bölüm fragmanına göre; bu haftanın eleme gecesi gerçekleşecek. Barış, Birsen, Berna ve Mert’in Survivor All-Star 2022 yarışmasına veda etmemek için yarışacağı konsey gecesi bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.

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03 Şub 2022 - 13:23 - Dizi Fragmanları

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