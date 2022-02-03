Survivor All-Star 14. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor'da kim elendi, adadan bu hafta kim gitti?

Survivor All Star, 2 Şubat 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Ünlüler ve gönüllüler takımının kıran kırana mücadele verdiği Survivor All-Star 2022 yarışması, nihayet bu haftaki eleme akşamına geliyor. Bir ismin daha hayallerine veda edeceği Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 13. bölümde neler oldu? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Nefes kesen yarışıyla TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, bir haftasının daha yavaş yavaş sonuna yaklaşıyor. Her hafta şampiyonuna bir adım daha yaklaşan Survivor All-Star 2022 yarışması, hafta boyunca birbirinden iddialı yarışlarını seyircisiyle buluşturuyor. Ünlüler ve gönüllüler takımın nefes kesen bir mücadele verdiği Survivor All-Star 2022 yarışması, perşembe ve cuma hariç olmak üzere her akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Survivor All-Star 2022 13. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi? 1 Şubat Survivor Eleme Adayları Kimler, Sürgüne Kim Gitti?

Yeni haftasının da sonuna yaklaşmaya başlayan Survivor All-Star 2022 yarışması, ekranlara en son 1 Şubat 2022 Salı günü 13. bölümü ile geldi. Survivor All-Star 2022 yarışmasının son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı arasında ödül oyunu oynandı. Gülle atma yarışı üzerinden oynanan oyunun ilk kazanan tarafı ünlüler olurken; ikinci kazanan tarafı gönüllüler oldu. Best of yarışmasıyla gecenin kazanını belirleyen Survivor All-Star 2022 yarışmasının son ödül oyununun kazanan takım gönüllüler oldu. Öte yandan hafta boyunca yapılan oylamayla sürgün kampına gönderilen Barış, Berna, Birsen ve Mert ödül oyununa dahil olmadı.

Survivor All-Star 2022 14. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarındaki yerini 2 Şubat 2022 Çarşamba günü (bugün) de alacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, 14. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan yeni bölüm fragmanına göre; bu haftanın eleme gecesi gerçekleşecek. Barış, Birsen, Berna ve Mert’in Survivor All-Star 2022 yarışmasına veda etmemek için yarışacağı konsey gecesi bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.