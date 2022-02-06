Sadakatsiz 47. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 2 Şubat 2022 Sadakatsiz 47. Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi Sadakatsiz bu akşam ekranlarda olacak. Sadakatsiz 46. bölüm fragmanına ve full izleme canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
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Bir haftalık aranın ardından yeniden Kanal D ekranlarındaki yerini alacak olan Sadakatsiz dizisi, yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İddialı bir dönüş yapacak olan Sadakatsiz dizisi, bugün saat 20.00’da yeniden yeni bölümlerini yayınlamaya başlıyor. Peki, Sadakatsiz dizisi 46. bölümde neler yaşandı? Sadakatsiz dizisi 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
Dünyaca ünlü bir yapımdan uyarlanarak, seyircisinin karşısına çıkarılan Sadakatsiz dizisi, Doctor Foster dizisinden esinleniyor. İkinci sezonu ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam eden Sadakatsiz dizisi, bu sezon başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş gibi birbirinden çok sevilen isimleri bulunduruyor. İkinci sezonunda da reytinglerin zirvesini bırakmayan Sadakatsiz dizisi, entrikalar ile dolu senaryosuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sevilen hikayesi ve iddialı oyunculuk performanslarıyla Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam eden Sadakatsiz dizisi, her çarşamba saat 20.00’da yayınlanıyor.
Sadakatsiz Dizisi 46. Bölümde Neler Yaşandı?
Bir süredir başrollerinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ekranlara ara vermek zorunda kalan Sadakatsiz dizisi, seyircisinin karşısına en son 46. son bölümü ile çıktı. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan son bölümünde; Ali, bir kaza geçirdi. Bu kaza Asya ile Volkan’ı beklenmedik bir şekilde yaklaştırırken; bu yakınlaşma, Aras’ın farklı bir yüzünü ortaya çıkardı. Asya ile Volkan arasındaki yakınlaşmaya tek çıldıran kişi ise, Aras değildi. Bu yakınlaşmadan hiç hoşlanmayan Derin, yeni bir oyun kurması gerektiğini düşünmeye başladı. yangından kurtulan başka bir isim, Aras’ın karşısına çıkmaya hazırlanırken; Asya ile Aras arasındaki Volkan gerginliği gitgide tırmanmaya başladı.
Sadakatsiz Dizisi 47. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Kanal D ekranlarına bir haftalık aranın ardından yeniden yeni bölümüyle dönecek olan Sadakatsiz dizisi, 47. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 47. yeni bölüm fragmanına göre; yangından sonra ilk kez annesi ile karşılaşan Aras, en büyük desteği Asya’dan alacak. Aras’ın Ali’ye vurmuş olma iddiası Volkan ile Aras’ı karşı karşıya getirecekken; Asya’yı bir hayli öfkelendirecek. Merak ile beklenilen Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.
06 Şub 2022 - 12:43 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.