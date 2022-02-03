- 03 Şub 2022 - 13:18

Kanunsuz Topraklar 15. Bölüm 2022 Full İzle! 2 Şubat 2022 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının yeni dizisi olan Kanunsuz Topraklar, gördüğü ilgiyi her geçen gün artırmaya devam ediyor. Yeni bölümleri ile hikayesini git gide derinleştiren Kanunsuz Topraklar dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde. İşte detaylar...

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Kanunsuz Topraklar 15. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

 Fransızların işgal yıllarını konu alan Kanunsuz Topraklar dizisi, ele aldığı dönem hikayesiyle seyircisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Merak ile takip edilen Kanunsuz Topraklar dizisinin yayınlanan yeni bölümü, çok konuşulacak sahneleriyle FOX TV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki, Kanunsuz Topraklar dizisi 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanunsuz Topraklar dizisi 14. bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…

Zonguldak’ın bir kasabasında yaşanan direnişi konu alan Kanunsuz Topraklar dizisi, 1930’lu yılları anlattığı hikayesiyle FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Fransızların gerçekleştirdiği baskıların yanı sıra bölgede yaşayan madencilerin hak arayışını da arayan Kanunsuz Topraklar dizisi, nefes kesen bir hikaye sunuyor. Oyuncu kadrosunda; Uğur Güneş (Davut), Esra Bilgiç (Gülfem), İlker Aksum (Mehmet), Necip Memili (Ali Gelik), Ali Erkazan (Tahir), Murat Daltaban (Malik), Kaan Taşaner (Avukat Yavuz), Eylül Su Sapan (Behice), Serdem Paçal (Fikriye), Doğaç Yıldız (Cemal), Onur Kaya (Eyüp) ve Ezgi Çelik (Asude) gibi çok sevilen isimleri bulunduran Kanunsuz Topraklar dizisi, her çarşamba saat 20.00’da seyircisiyle buluşuyor.

Kanunsuz Topraklar Dizisi 14. Bölümünde Neler Oldu?

Seyircisiyle en son geçtiğimiz çarşamba buluşan Kanunsuz Topraklar dizisi, 14. bölümü ile FOX TV ekranlarındaki yerini aldı. Kanunsuz Topraklar dizisinin yayınlanan son bölümünde; Fransızların Davut ve jandarmalara kurduğu tuzak, Teğmen Sezai’nin şehit olmasına neden oldu. Teğmen Sezai’nin intikamını almak için harekete geçen soluğu Ali Gelik’in yanında aldı. Yaralanmış olan Ali Gelik, canından olmamak için Davut’un istediği oyunu oynamaya karar verdi. Fransızları bölgeden göndermek için Ali Gelik’i kullanmak isteyen Davut, bir yandan da zaafı olan Gülfem’i koruma altına aldı. Bahar’a Fransa’dan gelen beklenmedik bir misafir Davut ile onun daha sık görüşmesini sağlarken; Gülfem, bu görüşmelerden haberdar oldu. İkili arası bu kez Davut’un gerçekte kim olduğu sorusu ile açılmaya başladı.

Kanunsuz Topraklar Dizisi 15. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini bu hafta da yeni bölümüyle alacak olan Kanunsuz Topraklar dizisi, 15. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kanunsuz Topraklar dizisinin yayınlanan 15. bölüm yeni fragmanına göre; Davut, istediği intikamı almayı başaracak. Davut’un değişen tavrı, Gülfem’i iyice şüphelendirecekken; Gülfem, artık Davut’un gerçekte kim olduğunu ona sormaya başlayacak. Bahar ile görüşmeye devam etmek zorunda kalacak olan Davut, Gülfem’e olan hislerine de engel olamamaya başlayacak. Seyircisini ekran başına kilitlemeye başlayacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.

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03 Şub 2022 - 13:18 - Dizi Fragmanları

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