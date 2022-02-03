- 03 Şub 2022 - 13:24

Müge Anlı 3 Şubat 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 3 Şubat 2022 Perşembe ATV Canlı İzle!

Televizyonların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Çözülememiş şüpheli ölüm ve kayıpları ele alan Müge Anlı, gazetecilik içgüdüsü ve tecrübeleriyle gerçeğin peşine düşüyor. Bir süredir kayıp olan üç kadının akıbetini araştıran Müge Anlı, Türkiye’nin gündemi haline gelmeyi başarıyor. Ekranların merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 3 Şubat 2022 gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 3 Şubat 2022’ta neler yaşandı?

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Müge Anlı İle Tatlı Sert 3 Şubat 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yöndem ailesinin kaybına dair gerçekleştirdiği araştırma ile herkesi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümleriyle ATV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 3 Şubat gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 Şubat’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

Bir süredir araştırdığı Yöndem ailesinin şüpheli kaybı ile gündemlerdeki yerini almaya devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümlerini seyircisiyle buluşturuyor. Hafta içi her gün canlı olarak seyircisinin karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, saat 10.00’da ATV ekranlarından başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 2 Şubat’ta Neler Yaşandı?

Seyircisi ile en son 2 Şubat 2022 Çarşamba günü buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak ile takip edilen konularında elde ettiği gelişmeleri seyircisinin karşısına çıkardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümüne konuk olan İsmail Bey, dini duygular aracılığıyla dolandırıldığını iddia etti. Evde bulduğu bir “muska” üzerine varını yoğunu harcadığını belirten İsmail Bey, 14 sene boyunca 2 milyon TL para harcadığını, bu uğurda üç kere kredi çektiğini ve ailesinin de sonunda kendisini terk ettiğini belirtti. Bir süredir Müzeyyen ve Vefa Yöndem'in şüpheli kaybını araştıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün konuyla ilgili tanıkları programında ağırladı. Konuyla ilgili konuşan Ercan Bey, Gülçeren Hanım ile bir gönül bağı olduğunu, bu bağ nedeniyle Gülçeren Hanım’ı takip ettiğini ve Gülçeren Hanım ile Medeni Bey’i ormanlık bir alanda gördüğünü iddia etti. Üstüne çok gidildiğini gerekçe göstererek programdan ayrılan Gülçeren Hanım, bu iddiaların üzerine yeniden canlı yayına bağlandı. Ercan Bey’in namusuna dil uzattığını dile getiren Gülçeren Hanım, Medeni Bey ile ne konuştuğu sorusuna, ilginç bir yanıt verdi. “Medeni Bey ile belki bir ilişkim vardır, kime ne konuşmamdan” diyen Gülçeren Hanım, stüdyodaki herkesi adeta şoke etti.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 3 Şubat Gündemleri Neler Olacak?

ATV ekranları aracılığıyla yeni bir güne başlamaya hazırlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 3 Şubat 2022 Perşembe günü de yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünde Müzeyyen ve Vefa Yöndem’in şüpheli kaybı ele alınmaya devam edecek. Merak ile beklenilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.

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03 Şub 2022 - 13:24 - Dizi Fragmanları

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