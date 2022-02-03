Esra Erol'da 3 Şubat 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 3 Şubat 2022 Perşembe ATV Canlı İzle!

Esra Erol 3 Şubat 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Her zaman gerçekleştirdiği yüzleşmeler ile gündemlere bomba gibi düşen Esra Erol’da programı, çok konuşulacak bir canlı yayın için daha tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Peki, Esra Erol’da programı 3 Şubat gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 2 Şubat’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar….

Gündüz kuşağının fenomen yapımlarından biri haline gelmiş olan Esra Erol’da programı, kayıp yakınlarını aramak için yola çıkan konuklarıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarındaki yerini alan Esra Erol’da programı, saatler 16.20’yi gösterdiğinde canlı yayınına başlıyor.

Esra Erol’da Programı 2 Şubat’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Merak ile takip edilen konu ve konuklarıyla ATV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Esra Erol’da programı, en son 2 Şubat 2022 Çarşamba günü seyircisiyle buluştu. Esra Erol’da programının son bölümünde; 1,5 milyon TL parayı evden alarak kayıplara karışan Halime Hanım, eşi Mehmet Bey ile yüzleşmek için canlı yayına katıldı. Götürdüğü paraların kendi hakkı olduğunu iddia eden Halime Hanım, Ercan Bey’in paralarını yemediğini, eşi ile boşanmak istediğini ve eşiyle ilişkisinin çoktan bitmiş olduğunu savundu. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Zeynep Hanım, annesinin ve ablasının bahsettiği gibi Ali Bey’in kendisini zorla tutmadığını, herhangi bir sıkıntı yaşamadığını ve Ali Bey ile nikahlarını çoktan kıydıklarını söyledi. Ailesinin uzakta olan birine kaçtığı için kendisine kızgın olduğunu söyleyen Zeynep Hanım, ablasının tepkisinin çok abartılı olduğunu belirtti. Esra Erol’da programının son konuğu olan Bilgi Bey, 20 yıllık eşinin aniden ortadan kaybolduğunu ve kendisinden bir süredir haber alamadığını, eşinin dönmesini istediğini söyledi.

Esra Erol’da Programı 3 Şubat Gündemleri Neler Olacak?

ATV ekranlarındaki yerini 3 Şubat 2022 Perşembe günü de yeni bölümü ile alacak olan Esra Erol’da programı, merak ile takip edilen konu ve konularıyla seyircisinin karşısındaki yerini alacak. Heyecanlı yüzleşmeleriyle canlı yayınını başlatacak olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’da ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkacak.