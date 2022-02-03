Zuhal Topal'la Yemekteyiz 104. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 3 Şubat 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…
Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 104. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…
Her yarışında bu haftaki şampiyonuna bir adım daha yaklaşan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, çok konuşulacak açık oylaması ile TV8 ekranlarındaki yerini bugün de almak için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 2 Şubat Çarşamba 103. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3 Şubat Perşembe 104. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…
Yeni sezonu ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya başlayan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yeni bölümleri ve iddialı yarışmacılarıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği heyecanlı yarış ile her hafta seyircisini ekran başına kilitleyen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.
Zuhal Topal’la Yemekteyiz 2 Şubat Çarşamba 103. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?
TV8 ekranlarındaki yerini en son 2 Şubat 2022 Salı günü alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 103. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın üçüncü yarışmacısı Murat Bey hünerlerini sergiledi. Bu haftanın iddialı yarışmacılarından biri olan Murat Bey’in menüsünde ise; cennet çorbası, soslu patates mantısı, soslu patlıcan balığı, buğu kebabı, mor lahanalı mısırlı göbek salata ve kar beyazı cevizli tatlı gibi lezzetler yer aldı. Öte yandan günün sonunda masada yapılan açık oylama ile diğer yarışmacıların verdiği puanları öğrenen Murat Bey; Deniz Hanım’dan, Eda Hanım’dan ve Gioacchino Bey’den 4’er puan alırken, Ayşegül Hanım’dan ise 5 puan aldı ve 21 puan ile tamamladı.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3 Şubat Perşembe 104. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?
Yeni bölümü ile 3 Şubat 2022 Perşembe günü de TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 104.bölüü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümünde haftanın dördüncü yarışmacısı mutfağa girecek. Günün açık oylaması ile nefesleri tutturabilecek olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümü, bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.
03 Şub 2022 - 21:31 - Dizi Fragmanları
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.