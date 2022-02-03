- 03 Şub 2022 - 21:28

Camdaki Kız Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2022 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D’nin çiçeği burnunda dizisi Camdaki Kız, bayram dönüşü sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığının hikayenin özgünlüğü ile ilk bölümden bu yana odak konusu haline gelmeyi başaran Camdaki Kız, usta oyuncuların performanslarıyla eşsiz bir seyir keyfi sunuyor. Sevenlerinin merakla beklediği Camdaki Kız dizisi 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 28. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

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Camdaki Kız Dizisi 6. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

İddialı sahneleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Camdaki Kız dizisi, bu hafta Nalan ile Sedat’ı çok ilgilendiren bir sürpriz ile Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Bu akşam saat 20.00’da başlayacak olan Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı ise, nefesleri şimdiden tutturmayı başarmış bulunuyor. Peki, Camdaki Kız dizisi 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 28. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

Aynı adlı Gülseren Budayıcıoğlu eserinden Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, başrollerinde Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan’ı bulunduruyor. Nalan’ın dram dolu hayatı ile seyircisini iki sezondur ekran başına kilitlemeyi başaran Camdaki Kız dizisi, yeni bölümlerini seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Her hafta seyircisine nefesleri tutturmayı başaran Camdaki Kız dizisinin yeni bölümleri perşembe günleri saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Camdaki Kız Dizisi 28. Bölümde Neler Yaşandı?

Seyircisi en son geçtiğimiz hafta yeni bölümünü buluşturan Camdaki Kız dizisi, 28. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan son bölümünde; gitgide daha çok yakınlaşan Nalan ve Hayri, küçük Şirin’i mutlu etmek için çok sevimli bir işe kalkıştı. Şirin’in en büyük dileğini gerçekleştiren Nalan, prenses elbisesiyle ameliyat öncesi küçük kızın önüne çıktı. Cana, kaybettiği çocuklarına kavuşmak için bu kez yardım isteyecek kapı olarak Rafet Bey’i gördü. Rafet ile Cana arasındaki konuşmadan son derece rahatsız olan Sedat, Nalan’dan bu konuyu gizlemek için harekete geçti. Öte yandan Feride’nin zoruyla yeniden Koroğlu Konağı’na dönen Nalan, Muzo’nun desteğini hep yanında görürken; yaptığı hamilelik testinin sonucuyla adeta şoke oldu.

Camdaki Kız Dizisi 29. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kanal D ekranlarındaki yerini bu hafta da yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olacak Camdaki Kız dizisi, 29. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 29. yeni bölüm fragmanına göre; Sedat’ı son kez yola sokmak için harekete geçecek olan Rafet, son kararını vermeden önce Sedat'ı Derviş ile tanıştıracak. Nalan ise, Sedat’a baba olacağını söylemek için harekete geçecek. Seyircisi tarafından merak ile beklenilen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

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03 Şub 2022 - 21:28 - Dizi Fragmanları

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