- 04 Şub 2022 - 00:23

Mahkum 8. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 3 Şubat 2022 Mahkum Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX  Ekranlarının bomba dizilerinden olan Mahkum Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Sıkı bir adrenalin serüveni yaşatacak Mahkum dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

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Mahkum 8. Bölüm FOX TV İZLE TIKLAYINIZ

Son zamanları nen heyecanlı hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Mahkum dizisi, yeni bir bölümünü daha seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Mahkum dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki o sahne şimdiden akılları baştan almayı başarıyor! Peki, Mahkum dizisi 8. bölüm fragmanı yayınladı mı? Mahkum dizisi 7. bölümde neler oldu? İşte, Mahkum dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Uyarlama hikayesi ve Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Elçin Sangu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu ile Hakan Karsak gibi iddialı oyuncularıyla bir hayli sevilen Mahkum dizisi, yeni bölümleriyle FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Etkileyici ve gizemli hikayesiyle bir hayli sevilen Mahkum dizisi, ele aldığı adalet arayışı mücadelesiyle televizyon izleyicisini etkisi altına almış bulunuyor. Merak ile takip edilen Mahkum dizisi yeni bölümlerini ise, her perşembe saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlıyor.

Mahkum Dizisi 7. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son geçtiğimiz hafta yeni bölümü ile alan Mahkum dizisi, 7. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Mahkum dizisinin yayınlanan 7. son bölümünde; Fırat, Barış’ı tanıdığını belli etmeye başladı. Hücresine Barış Yesari adını kazıyan Fırat, ona aleni bir savaş açtı. Kızına ulaşıp, Barış’ın tüm planını bozmak için harekete geçen Fırat, kızı Nazlı’nın peşine düştü. Nazlı’nın hasta olduğunu ve hastanede tedavi edildiğini öğrenen Fırat, Cemre sayesinde Nazlı’ya daha da yaklaştı. Hücre arkadaşlarından yardım alan Fırat, Nazlı’ya ulaşmayı başarsa da henüz Barış tehdidini atlatmış değildi.

Mahkum Dizisi 8. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Bu hafta FOX TV ekranlarındaki yerini yeni bölümü ile almaya hazırlanan Mahkum dizisi, 8. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Mahkum dizisinin yayınlanan 8. yeni bölüm fragmanına göre; kızına nihayet kavuşan Fırat, Barış ve Sasha tehlikesi ile karşı karşıya gelecek. Hem kızını hem de Cemre’yi korumak için mücadele etmek zorunda kalacak olan Fırat, kızını koz olarak kullanmaya çalışan Barış’ı saf dışı bırakmak için yeni bir plan yapacak. Savaş’ın geçmişinden gelen adamın Barış’a bela olacağı Mahkum dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.

 

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04 Şub 2022 - 00:23 - Dizi Fragmanları

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