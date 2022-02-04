- 04 Şub 2022 - 08:42

Müge Anlı 4 Şubat 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 4 Şubat 2022 Cuma ATV Canlı İzle!

Televizyonların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Çözülememiş şüpheli ölüm ve kayıpları ele alan Müge Anlı, gazetecilik içgüdüsü ve tecrübeleriyle gerçeğin peşine düşüyor. Bir süredir kayıp olan üç kadının akıbetini araştıran Müge Anlı, Türkiye’nin gündemi haline gelmeyi başarıyor. Ekranların merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 4 Şubat 2022 gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 4 Şubat 2022’ta neler yaşandı?

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Müge Anlı İle Tatlı Sert 4 Şubat 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Her dönem ilgiyi üzerine çekmeyi başarmış olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bu haftanın son canlı yayını için geri sayıma başlıyor. Merak ile takip edilen şüpheli kayıpların ardına düşmeye devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da yeni bir canlı yayınına başlıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 4 Şubat gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 3 Şubat’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

ATV ekranlarındaki yerini 2008 yılından bu yana almaya devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Faili meçhul cinayetlerin ve şüpheli kayıpların ardına bu sezon da düşen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 3 Şubat’ta Neler Yaşandı?

Seyircisi ile en son 3 Şubat 2022 Perşembe günü buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni konu ve konukları ile güne başladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; 4 yıldır haber alınamayan Sevil Ateş aranmaya başlandı. İkinci bir şüpheli kayıp vakasını da ele almaya başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 2016 yılından bu yana haber alınamayan başka bir Sevil Hanım’ı daha aramaya başladı. Sevil Hanım’ı aramak için stüdyoya gelen oğul Yağız ve komşu Halide Hanım, Sevil Hanım’ın eşi Engin Bey ile sıkıntılar yaşaması nedeniyle evi terk ederek, kadın sığınma evine gittiğini ve Ankara’da olduğunu belirtti. Son 6 yıldır Sevil Hanım’dan hiçbir haber alamadığını belirten Halide Hanım, Engin Bey’in şüpheli açıklamalarına dikkat çekti. Eski eşi Sevil Hanım’ın akıbetini hiç merak etmediğini belirten Engin Bey ise, arkadaşlarından birine eşinin kanser nedeniyle öldüğünü söylediğini kabul etti. Öte yandan Müzeyyen ve oğlu Vefa Yöndem’i aramaya devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün Enver Bey’in konuyla ilgisine başvurdu. Gülçeren Hanım’ın da evine Gül adıyla misafir olduğunu iddia eden Enver Bey, Müzeyyen Hanım’ın kaybında hiçbir dahlinin olmadığının altını çizdi. Konuyla ilgili iddiaların odağında olan Medeni Bey, sessizliğini korurken; Gülçeren Hanım, konuyla ilgili kendine iftira atıldığını iddia etti.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 4 Şubat Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bir güne başlamak için hazırlıklarını tamamlamış olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 4 Şubat 2022 Cuma günü de ATV ekranlarındaki yerini alacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünde Sevil ve Müzeyyen isimleri kadınların şüpheli kaybı ele alınmaya devam edecek. Merak ile takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da canlı yayınına başlayacak.

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04 Şub 2022 - 08:42 - Dizi Fragmanları

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