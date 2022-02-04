Arka Sokaklar 613. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2022 Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Arka Sokaklar Dizisi 613. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni maceralarıyla Kanal D ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Arka Sokaklar dizisi, 613. bölümünü seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu hafta çok konuşulacak bir macerayı ekranlara getirecek olan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi 613. bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 612. bölümde neler yaşandı? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

16 sezondur Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam eden Arka Sokaklar dizisi, ekranların en uzun soluklu yapımı unvanını koruyor. Rıza Baba ve ekibinin maceralarını konu alan Arka Sokaklar dizisinin başrollerinde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Her hafta maceralarıyla seyircisine soluksuz bir cuma akşamı yaşatan Arka Sokaklar dizisi, saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 612. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, en son 612. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan son bölümünde; Noyan’ın ekibine sızan Ezgi, Noyan’ın davranışlarında bir gariplik olduğunu anladı. Bu garipliğin peşinden giden Ezgi, kendisini hiç beklemediği bir anda kaçırılmış bir vaziyette buldu. Ekip, Noyan’ın ve kaçırılan Ezgi’nin peşine düşerken; Ezgi’nin Noyan hakkında elde ettiği belgelerden de haberdar oldu. Öte yandan bir inşaat işçisi olan Alişan’ın geçirdiği iş kazasının peşine düşen ekibin bir kısmı ise, iş kazasının nedenini araştırmaya başladı.

Arka Sokaklar Dizisi 613. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bir bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Arka Sokaklar dizisi, bu hafta 613. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 613. yeni bölüm fragmanına göre; uyuşturucu şebekesini çökertmek için harekete geçen ekip, sıkıntılı anlar ile karşı karşıya kalacağı yeni bir macera içerisinde kendisini bulacak. Arda ve Aslı’nın başını derde sokacağı Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.