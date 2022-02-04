Aziz Dizisi 12. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Şubat 2022 Aziz Dizisi 12. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Sürükleyici dönem hikayesiyle Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Aziz dizisi, bugün çok konuşulacak sahneleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Seyircisi tarafından yoğun bir ilgiye maruz kalan Aziz dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Aziz dizisi 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 11. bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Hatay’ın cumhuriyet topraklarına dahil olmadan önce verdiği mücadeleyi konu alan Aziz dizisi, Show TV ekranlarındaki yerini Aziz Payidar (Murat Yıldırım), Dilruba (Damla Sönmez), Efnan (Simay Barlas), Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan), Delege Pierre (Fırat Tanış), Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) gibi karakterleriyle almaya devam ediyor. İşgal günlerinden yurda dahil oluşa kadar geçen dönemi Show TV ekranlarına taşıyan Aziz dizisi, her cuma saat 20.00’da seyircisinin karşısına çıkıyor.

Aziz Dizisi 11. Bölümde Neler Oldu?

Seyircisiyle en son geçtiğimiz hafta yeni bölümünü buluşturan Aziz dizisi, 11. bölümü ile Show TV ekranlarındaki yerini aldı. Aziz dizisinin yayınlanan son bölümünde; babasının ölümüne dair sır perdesini aralamaya başlayan Aziz, amcası Galip Payidar’ın karşısına çıktı. Sadece Payidarları değil, Hatay halkını da bir kaosa sürükleyecek olan bu karşılaşma Adem’i bir hayli üzdü. Olayın göbeğinde Dilruba’nın olduğunu öğrenen Adem, yeni bir hayal kırıklığı yaşarken; bu konuda Dilruba’nın neden böyle bir şe yaptığını anlamak için onunla yüzleşmeye karar verdi. Sebep ne olursa olsun Aziz’in kendisini nişan gecesinde terk etmesini sindiremeyen Efnan ise, Aziz’in hiç beklemediği bir biçimde karşısına çıktı. İlişkilerinde yeni bir evreye geçtiklerini anlayan Aziz, Efnan’ı geçirdiği değişim karşısında şoke oldu.

Aziz Dizisi 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Show TV ekranlarındaki sürükleyici hikayesine hız kesmeden devam eden Aziz dizisi, bu hafta 12. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Aziz dizisinin yayınlanan 12. yeni bölüm fragmanına göre; nihayet babasının ölümü ile ilgili gerçeklere ulaşan Aziz, amcasına karşı ilk hamlesini yapacak. Bir yandan da Efnan’ı ardında bırakarak Türk mücadelesini sürdürmek için harekete geçecek olan Aziz, Fransızların uyguladığı ambargo karşısında Hatay halkını korumak için çareler aramaya başlayacak. Merak ile takip edilen Aziz dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.