Yalnız Kurt 2. Bölüm Full İzle! Yalnız Kurt 4 Şubat Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yalnız Kurt 2. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

ATV’nin çiçeği burnunda dizisi olan Yalnız Kurt, yeni bölümleriyle hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Farklı hikayesiyle bir hayli ilgi görmeye başlayan Yalnız Kurt dizisi, bugün 2. bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Yalnız Kurt dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt dizisi 1. bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Bir küresel güç olan Golyat’a karşı Altay’ın vereceği mücadeleyi konu almaya başlayan Yalnız Kurt dizisi, Sinegraf imzasıyla ATV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Farklı hikayesiyle şimdiden çok sevilmeye başlanan Yalnız Kurt dizisinin başrollerini ise; Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay gibi iddialı isimler yer alıyor. Hikayesine henüz başlamış olan Yalnız Kurt dizisi, her cuma saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Yalnız Kurt Dizisi 1. Bölümde Neler Oldu?

Geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile seyircisinin karşısına çıkan Yalnız Kurt dizisi, bir hayli beğenildi. İlginç bir hikaye ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya başlayan Yalnız Kurt dizisinin 1. bölümünde; Kurdoğlu namıyla kafes dövüşlerine giren Altay, Esra’nın kendisinden küçük kızını bulmak için istediği yardım ile yeni bir maceraya atıldı. Esra’ya yardım etmek için harekete geçen Altay’ın peşine ise, yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan takıldı. Hem onu atlatmak hem de Esra’ya yardım etmek için mücadele eden Altay, çıktığı bu yolculuk ile geçmişiyle yüzleşmeye başladı. Yolun sonunda ihtiyar lakaplı Davut Bahadır’a ulaşan Altay, geçmişiyle hesaplaşmaya karar verdi.

Yalnız Kurt Dizisi 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

ATV ekranlarındaki yerini yeni bölümleriyle almaya devam eden Yalnız Kurt dizisi, bugün 2. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yalnız Kurt dizisinin yayınlanan 2. yeni bölüm fragmanına göre; Esra'nın öldüğünü duymasına rağmen yaşadığını anlayan Altay, Esra’nın gizemli hallerini çözmek için onun peşine düşecek. Bir yandan da Golyat’a karşı mücadele etmek için ettiği yemini tutmaya çalışan Altay, küresel güçlerin planını haksız boşa çıkarmak için harekete geçecek. Merak ile takip edilen Yalnız Kurt dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.