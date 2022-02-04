Kırmızı Oda 59. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Şubat 2022 Kırmızı Oda Dizisi 59. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kırmızı Oda 59. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni karakterleri ile tüm ilgiyi üzerine çekmiş bulunan Kırmızı Oda dizisi, Delikanlı Sadi’nin de dönüşüyle birlikte daha heyecanlı hale gelmiş bulunuyor. Bu hafta karakterlerinin yaşamının derinliklerine yolculuk yapan Kırmızı Oda dizisi, bu akşam saat 20.00’da seyircisinin karşısına yeni bölümüyle çıkıyor. Peki, Kırmızı Oda Dizisi 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda dizisi 58. bölümde neler yaşandı? İşte, Kırmızı Oda dizisi hakkında tüm merak edilenler…

Gerçek yaşam öyküsünden beslenen hikayesiyle iki sezondur seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Kırmızı Oda dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi isimli kitabından ekranlara uyarlanıyor. Her karakterini başka ünlü bir ismin canlandırdığı Kırmızı Oda dizisinde şu sıralar başrol oyuncusu Binnur Kaya’nın yanı sıra Gökhan Özoğuz, Erkan Petekkaya ve Melis Birkan gibi isimler oynuyor. Sürükleyici hikayesiyle TV8 ekranlarından seyircisiyle buluşan Kırmızı Oda dizisi, her cuma saat 20.00’da başlıyor.

Kırmızı Oda Dizisi 58. Bölümde Neler Yaşandı?

Uzun bir molanın ardından yeniden seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Kırmızı Oda dizisi, en son 58. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde; terapiyi bitirmeye karar vermesinin ardından yeniden terapiye başlama kararı alan Dara (Gökhan Özoğuz), Doktor Manolya’ya dürüst olmaya karar verdi. Bu nedenle abisinin hayata veda ettiği anı Doktor Manolya ile paylaşan Dara, uyku probleminin asıl sorununun burada yattığını Doktor Hanım’ın yönlendirmesi sayesinde anladı. Yeniden Kırmızı Oda’ya gelmeye başlayan Sadi (Erkan Petekkaya), eşinin onu terk ettiği dönemden bahsetti. Babasının hapishaneden çıkması ile tüm travmalarının geri geldiğinden bahseden Sadi, babasının avukatı Nazgül (Melis Birkan) ile tanışmasından bahsetmeden de geçemedi.

Kırmızı Oda Dizisi 59. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu haftaya da yeni bölümü ile devam edecek olan Kırmızı Oda dizisi, 59. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kırmızı Oda dizisinin yayınlanan 59. yeni bölüm fragmanına göre; Dara, annesinin kendisi yerine ölmüş olan abisini seçtiğinden bahsedecek. Annesinin ilgisizliğinden yakınacak olan Dara, çocukluk travmalarına da değinecek. Kırmızı Oda’ya bir kez daha gelmeye başlayan Delikanlı Sadi ise, babası ile yaşadığı dönemin kendisinde bıraktığı hasarlardan bahsedecek. Seyircisi tarafından merak ile beklenilen Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.