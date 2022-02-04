Esra Erol'da 4 Şubat 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 4 Şubat 2022 Cuma ATV Canlı İzle!

Esra Erol 4 Şubat 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Yüzleşmeleriyle bu haftaya da damga vuran Esra Erol’da programı, bir haftasının da sonuna gelmeye başlıyor. Bugün de gündemlere damga vurmaya hazırlanan Esra Erol’da programı, merak ile takip edilen yüzleşmeleriyle saat 16.20’de ATV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Esra Erol’da programı 4 Şubat gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 3 Şubat’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

Gündüz kuşağının etkili isimlerinden biri haline gelmiş olan Esra Erol’da programı, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Kayıp yakınlarını arayan kişilerin dram dolu yaşamını gözler önüne seren Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 16.20’de başlıyor.

Esra Erol’da Programı 3 Şubat’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarındaki yerini en son 3 Şubat 2022 Perşembe günü alan Esra Erol’da programı, merak ile takip edilen konularındaki yüzleşmelerine kaldığı yerden devam etti. Esra Erol’da programının son bölümünde; programın yeni konuğu olan Burcu Hanım, annesi Nazmiye Hanım’ın doğum gününde Abdurrahman isimli bir adama kaçtığını iddia etti. Konuyla ilgili canlı yayına bağlanan Abdurrahman Bey, Nazmiye Hanım’ın yanında olduğu iddialarını kabul etti. Esra Erol’da programının ikinci konuğu olan Bilgi Bey, Esra Erol’dan eşi Emine Hanım’ın bulunduğunu öğrendi. Telefon ile Esra Erol’da programına katılan Emine Hanım, eşi Bilgi Bey’in kendisini uçurumdan itmeye kalktığını, mecbur kaldığı için evden ayrıldığını, şu an ise sokaklarda yaşadığını dile getirdi. Konuyla ilgili harekete geçen Esra Erol, Emine Hanım’ı bir kadın sığınma evine yönlendirdi. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Müzeyyen Hanım, bugün eşi Ahmet Bey ve eşinin kaçtığı Elif Hanım ile yüzleşti. Kumalık teklifi ettiğini kabul eden Ahmet Bey, boşanmak için geldiğini belirtti. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Bedia Hanım, kasım ayından bu yana ilk kez annesiyle kucaklaştı. Esra Erol’da programının son konuğu olan Zeynep Hanım ise, annesini ve ablasını görmek için stüdyoya gelmeyeceğini belirtti.

Esra Erol’da Programı 4 Şubat Gündemleri Neler Olacak?

Bir haftanın daha sonuna gelen Esra Erol’da programı, 4 Şubat 2022 Cuma günü de ATV ekranlarındaki yerini alacak. Nazmiye Hanım ile kızı Burcu Hanım’ı yüzleştirecek olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de canlı yayınına başlayacak.