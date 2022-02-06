Kardeşlerim 38. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 5 Şubat 2022 Kardeşlerim 38. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kardeşlerim 38. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Şengül’ün hafızasını kaybedeceği Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü, bu hafta çok konuşulacak sahneleriyle ATV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Merak ile beklenilen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da seyircisiyle buluşuyor. Peki, Kardeşlerim dizisi 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim dizisi 37. bölümde neler yaşandı? İşte, tüm ayrıntılar…

Geçtiğimiz sezon ATV ekranlarındaki yerini almaya başlayan Kardeşlerim dizisi, başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi iddialı isimlerin buluşmasıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Anne ve babasının ardından abilerini de kaybeden kardeşlerin verdiği yaşam mücadelesini konu alan Kardeşlerim dizisi, her cumartesi saat 20.00’da ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Kardeşlerim Dizisi 37. Bölümde Neler Yaşandı?

Seyircisi ile en son geçtiğimiz hafta yeni bölümünü buluşturan Kardeşlerim dizisi, 37. bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan son bölümünde; Emel ile duygusal bir bağ kuran İlknur, Emel’i alıp, götürdü. Emel’in aynı kaybı Ömer ve Asiye’yi üzüntüden kahrederken; İlknur’un yanından kaçan Emel, herkesi harekete geçirdi. Kardeşler ve arkadaşları Emel’i aramak için harekete geçerken; Suzan’ın işinden bir tuzak sonrası kovulmasının ardından Harika da annesinin suçsuzluğunu ispatlamak için yeni bir plan kurdu. Öte yandan Asiye ile Doruk, arasındaki sorunları yavaş yavaş açmaya başlarken; Cemile ile Ömer’in yaklaşmasından rahatsız olan Tolga, ikisinin arasını açmak harekete geçti. Şengül, ise hafızasını kaybetti.

Kardeşlerim Dizisi 38. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini bu hafta da yeni bölümü ile alacak olan Kardeşlerim dizisi, 38. bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini alacak. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan 38. yeni bölüm fragmanına göre; Şengül’ün hafızasını kaybetmesi, tüm Eren ailesini harekete geçirecek. Şengül’ün hafızasını yerine getirmek için çabalayacak olan kardeşler, yengelerinin çalışamaması nedeniyle bir kez daha geçim sıkıntısıyla karşılaşacak. Suzan’ın değişimi herkesi şoke edecekken; Doruk, Kaan’ın kendisinden gizlediği videoyu bulacak. Seyircisi tarafından merak ile beklenilen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.