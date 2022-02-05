Gönül Dağı Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 5 Şubat 2022 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

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Sürükleyici hikayesiyle TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Gönül Dağı dizisi, bu hafta Münir Başkan’ın sağlık durumundaki son gelişme ile tüm seyircisini şoke etmeye hazırlanıyor. Peki, Gönül Dağı dizisi 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 49. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

Başrollerini Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) gibi iddialı isimlerin paylaştığı Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonu ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Sımsıcak bir Anadolu hikayesi sunan Gönül Dağı dizisi, bozkır coğrafyasının zorluklarıyla baş edebilmek için icatlar yapmaya başlayan üç amcaoğlunun mucitlik serüvenlerini konu alıyor. Sevilen hikayesiyle hafta sonunun en çok ilgi gören yapımlarından biri haline gelmiş olan Gönül Dağı dizisi, her cumartesi saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Gönül Dağı Dizisi 49. Bölümde Neler Yaşandı?

Sıcacık hikayesiyle TRT1 ekranlarındaki yerini en son geçtiğimiz hafta yeni bölümü ile alan Gönül Dağı dizisi, 49. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan son bölümünde; para kazanmak için çekicilik yapmaya başlayan amcaoğulları, icat işinden git gide uzaklaşmaya başladı. Bu durumdan bir hayli rahatsız olan Taner, amcaoğullarını icada döndürmek için yeni bir yol aramaya başladı. Sefer’in hastalığı başta çocuklar olmak üzere herkesi bir hayli üzerken; Elif ve Arif’in yaklaşan ameliyat günü herkesi heyecanlandırır hale geldi. Münir Başkan’ın geçirdiği beyin kanamasının ardından felç kalması ise, Asuman ve Ramazan’ın vicdan azabıyla baş başa kalmasına neden oldu.

Gönül Dağı Dizisi 50. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TRT1 ekranlarındaki yerini bu hafta yeni bölümü ile alacak olan Gönül Dağı dizisi, 50. bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 50. yeni bölüm fragmanına göre; amcaoğulları, araçları için yeni bir yatırımcı bulacak. Aracın kaba halini bitirmek içi çabalayacak olan amcaoğulları, Münir’in öldüğüne dair bir haber gelmesiyle dağılacak. Ramazan’ı bir hayli üzen bu haber, Asuman ile yollarının bir kez daha ayrılmasına neden olacak. Merak ile takip edilen yapımlardan biri olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.