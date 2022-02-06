- 06 Şub 2022 - 22:39

Yargı Dizisi 19. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 6 Şubat 2022 Yargı 19. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Köstebek Kim...

Kanal D ekranlarının yeni reyting rekortmeni olan Yargı dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Yeni bölümü ile bu pazar seyirci karşısına çıkacak olan Yargı dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde…

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 Yargı Dizisi 19. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Pazar gününün en iddialı yapımları arasındaki yerini almayı başaran Yargı dizisi, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Sürükleyici hikayesiyle Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam eden Yargı dizisinin yeni bölümünde Ilgaz’ı büyük bir sürpriz bekliyor. Peki, Yargı dizisi 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 18. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

İlk sezonu ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya bu sene başlayan Yargı dizisi, gizemli ve sürükleyici bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Oyuncu kadrosunda; Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Ece Yüksel, Arda Anarat, Onur Durmaz gibi birbirinden çok tanınmış isimlere yer veren Yargı dizisi, cinayet sarmalında kalan Ilgaz ve Ceylin’in hikayesini konu alıyor. Her hafta yoğun bir ilgiyle karşılaşan Yargı dizisi, pazar günleri saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Yargı Twitter. #Köstebek Kim Yorumları...

"Yekta ve Merdan arasında bir bağlantı var. Belki ikisi de uyuşturucu işinin içinde olabilir. Seda bu olayı çözecek bence."

"Ilgaz Kaya’nın kurgusal karakter olduğu her bölüm daha çok zoruma gidiyor."

"Ceylin, Tilmen Hukuk Bürosu’nu basıyor! Tüm bu olanların arkasında Yekta Tilmen’in olduğuna emin."

"Pars bence niyaziden şüphelendi o bu oyunu bozacak"

"İki saniye içinde hem "eşim" hem de "karıcım" diyor tamam en hanımcı karakter sensin Ilgaz sakin ol."

Yargı Dizisi 18. Bölümde Neler Oldu?

Kanal D ekranlarındaki yerini en son geçtiğimiz hafta yeni bölümü ile alan Yargı dizisi, 18. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yargı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Ilgaz’ın savcılıktan istifa edip avukatlığa başlaması, Ceylin ile güçlerini birleştirmesine neden oldu. Ceylin ve Ilgaz’ın açık açık bir ilişkiye başlaması Erguvan ailesini son derece rahatsız ederken; onların giderek daha samimi hale gelip, tüm ipuçlarını tek tek ortaya çıkarması da Yekta’yı deliye döndürdü. Oğlunun katilini bulmak için tüm bürosunu harekete geçiren Yekta, eşinin onu aldattığını anlamasıyla da başka bir ipucunun daha peşine düşmeye karar verdi. Merdan’ın planı için harekete geçen Seda ise, Pars’ı yanında tutmak için harekete geçti.

Yargı Dizisi 20. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta yeni bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam edecek olan Yargı dizisi, 20. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yargı dizisinin yayınlanan 20. yeni bölüm fragmanına göre; soruşturmada yeni bir aşamaya geçen emniyet güçleri, yapılan DNA incelemesinin Ilgaz’ı işaret etmesi sonrası adeta şoke olacak. Ilgaz, kendisini aklamak için mücadele edecek iken; Pars, yaşanan son gelişme sonrası iyice arada kalacak. Merak ile beklenilen Yargı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

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06 Şub 2022 - 22:39 - Dizi Fragmanları

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