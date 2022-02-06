- 06 Şub 2022 - 22:38

Teşkilat Dizisi 33. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 6 Şubat 2022 33. Bölüm Teşkilat Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının ses getiren yeni dizisi Teşkilat pazar akşamı ekranlarda olacak. Teşkilat 33. bölüm kesintisiz full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı.

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Teşkilat Dizisi 33. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Macera dolu hikayesiyle TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Teşkilat dizisinde işler bu hafta bir hayli karışıyor. Serdar ve Zehra’nın tehlikeli bir operasyon için kendilerini Viyana’da bulacağı Teşkilat dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Teşkilat dizisi 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 32. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde kurulan özel yeteneklere sahip bir ekibin kahramanca mücadelesini ekranlara taşıyan Teşkilat dizisi, ikinci sezonu ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Gürkan Uygun, Hakan Boyav, Turgut Tunçalp ve Yavuz Bingöl gibi iddialı isimleri bulunduran Teşkilat dizisi, her pazar saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Teşkilat Dizisi 32. Bölümde Neler Yaşandı?

Seyircisinin karşısına en son geçtiğimiz hafta yeni bölümü ile çıkan Teşkilat dizisi, 32. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Teşkilat dizisinin yayınlanan son bölümünde; karargaha yapılan siber saldırı ile harekete geçen ekip, aldıkları hasarı tespit etmek için kolları sıvadı. Bu saldırıyı bertaraf etmek için uğraşan ekip, kilit ismin kim olduğunu fark etti ve hemen harekete geçti Başka bir operasyon için kolları sıvayan Serdar ve Zehra ise, hedefine Elçi ve Ceren’i aldı. Öte yandan Yıldırım, yeni bir tuzağın peşindeyken; Mete Başkan, yeni tuzağı önlemek için harekete geçti. Halit Başkan ise, Tövbekar’dan aldığı yardım ile çocuğunun peşine düştü.

Teşkilat Dizisi 33. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TRT1 ekranlarındaki yerini yeni bölümü ile almaya hazırlanan Teşkilat dizisi, bugün 33. bölümünü seyircisiyle buluşturacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 33. yeni bölüm fragmanına göre; Serdar ve Zehra yeni bir operasyon için maskeli bir baloya katılacak. Viyana’da gerçekleşen operasyon esnasında ortaya Yıldırım’ın çıkması işleri daha da zorlaştıracakken; Ceren’de operasyondaki yerini Yıldırım’ın yanında alacak. Serdar ve Zehra’nın giderek daha da yakınlaşacağı Teşkilat dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından başlayacak.

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06 Şub 2022 - 22:38 - Dizi Fragmanları

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