Survivor All-Star 2022 16. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor'da Ödül Oyunu Hangi Takım Kazandı, Sürgün Adasına Kim Gitti! İşte Detaylar

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Eleme konseyinde yarışmacılara bir sürpriz yapan Acun Ilıcalı, bugün yeni kuralları açıklamak için Dominik Cumhuriyeti’ndeki yarışa dahil oluyor. Merak ile beklenilen Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 14. bölümde neler oldu? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Ekranların en çok izlenen yapımları arasındaki yerini hızlı bir şekilde almayı başaran Survivor All-Star 2022 yarışması, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen ünlüler ve gönüllüler arasındaki yarışıyla TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Hafta boyunca TV8 ekranlarında olan Survivor All-Star 2022 yarışması, perşembe ve cuma hariç olmak üzere her gün saat 20.00’da seyircisiyle buluşuyor.

Survivor All-Star 2022 15. Bölümde Neler Oldu?

Seyircisi ile en son 2 Şubat 2022 Çarşamba günü buluşan Survivor All-Star 2022 yarışması, 14.bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini aldı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan son bölümünde; eleme konseyi için toplanan ünlüler ve gönüllüler takımı, sürpriz bir olay ile karşılaştı. Barış, Birsen, Berna ve Mert’in sürgün adasından eleme konseyi için geri döndüğü Survivor All-Star 2022 yarışmasından Aycan Yanaç’ın yarışı bırakmak istemesi nedeniyle eleme gerçekleştirilmedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, Barış, Birsen, Mert ve Berna’nın eleme potasında kalmaya devam edeceğini duyurdu. Bu isimlerin yarışlara katılabileceğini duyuran Acun Ilıcalı, dört yeni ismin daha eleme potasına ekleneceği söyledi. Böylece Survivor All-Star 2022 yarışmasının haftaya gerçekleşecek olan eleme potasında 8 ismin yer alacağı ve bu isimlerden biri adaya veda edeceği öğrenildi.

Survivor All-Star 2022 16. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarındaki yerini bugün de yeni bölümü ile alacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, 15. bölümünü seyircisinin karşısına çıkaracak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının 15. yeni bölüm fragmanına göre; Dominik Cumhuriyeti’nde yeni bir haftaya başlayacak. Yarışmaya dair yeni kuralların açıklanacağı Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü bugün saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.