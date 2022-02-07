Yasak Elma 130. Bölüm Full İzle! 7 Şubat Yasak Elma 130. Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma Dizisi 130. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden Yasak Elma dizisinde yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. Pazartesi günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Yasak Elma’nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Yasak Elma 130. bölüm tek parça Youtube izle. Yasak Elma 130. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti…

Yayın hayatına başladığı günden bu yana izlenme rekorları kıran Yasak Elma dizisinde 130. bölüm heyecanı yaşanıyor. Her hafta birbirinden heyecanlı sahneleri ve entrika dolu senaryosuyla hayranlarını ekran başına toplamayı başaran Yasak Elma dizisinde nefesler tutuldu. 7 Şubat 2022 Yasak Elma 130. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra dizinin sıkı takipçileri yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Yasak Elma son bölüm tek parça Youtube izle. Yasak Elma 130. bölüm full izle.

FOX TV ekranlarının izlenme rekorları kıran Yasak Elma dizisi reytinglerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Yasak Elma dizisinin bu hafta yayınlanacak olan 130. bölüm fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü. 7 Şubat 2022 pazartesi gününde Yasak Elma yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Yasak Elma dizisinin yeni bölümüne Kumru’nun hamileliği damgasını vurdu.

Yasak Elma 130. Bölüm Tek Parça İzle

Geniş bir izleyici kitlesi bulunan Yasak Elma dizisi 7 Şubat 2022 pazartesi gününde her zaman olduğu gibi FOX TV ekranlarından yayınlanacak. Kumru’nun hamileliği en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Yasak Elma 130. bölümde Kumru, hamilelik testi sonrasında büyük bir şok yaşadıktan sonra soluğu Çağatay’ın yanında aldı ve “Artık evlenmek zorundayız” dedi. Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklar dizinin sıkı takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

Yasak Elma Dizisi Son Bölümde Neler Yaşandı?

Yıldız ve doğanın ani evlilik kararı, tüm dikkatlerin üzerinde toplanmasına yol açtı. Ender ise bu ihanet karşısında yeni planını hazırlamaya koydu. Doğan’ın evinde Kumru ve Yıldız arasındaki gerilim giderek artarken, Ender de kendi planını uygulamaya koyabilmek için yeni bir yancı aramaya başladı. Yasak Elma dizisi 7 Şubat 2022 Pazartesi gününde her zaman olduğu gibi FOX TV ekranlarından izleyicilerle buluşacak.