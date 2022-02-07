Üç Kuruş 13. Bölüm Full İzle! 7 Şubat Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Üç Kuruş 13. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana milyonlarca seyirciyi ekran başına toplamaya devam eden Üç Kuruş dizisinde yeni bölüm heyecanı sürüyor. Show TV ekranlarının fenomen dizisi olma yolunda ilerleyen Üç Kuruş 7 Şubat 2022 pazartesi günü ekranlara gelecek. Üç Kuruş son bölüm tek parça izle. Üç Kuruş 13. bölüm full izle…

Son dönemde dizi sektöründe adından sık sık söz ettiren Üç Kuruş dizisinde yeni bölüm heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Her hafta birbirinden heyecanlı ve sürükleyici bölümleri ile gündeme gelen Üç Kuruş dizisinde 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV ekranlarının izlenme rekorları kıran Üç Kuruş dizisinde yeni bölümde neler yaşanacak? Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Üç Kuruş 13. bölüm tek parça izle. Üç Kuruş son bölüm tek parça Youtube izle.

Üç Kuruş 13. Bölümde Neler Yaşanacak?

Geniş bir izleyici kitlesi tarafından her hafta büyük bir heyecanla takip edilen Üç Kuruş dizisi Show TV ekranlarından pazartesi akşamları izleyicilerle buluşuyor. İzlenme rekorları kıran Üç Kuruş dizisinde 13. bölüm heyecanı başladı. Milyonları ekran başına toplayan yapımda yeni bölümde de izleyiciler nefeslerini tutarak olayları takip edecek. Kartal mahallesindeki geçim sıkıntısına çare bulmak içni Azade’nin verdiği tehlikeli görevi kabul etmek durumunda kalır. Bundan başla çaresi bulmayan ve Efe’ye rağmen harekete geçen Kartal ölümle burun buruna gelir.

Üç Kuruş Dizisinin Son Bölümünde Ne Oldu?

Kartal’ın planları gerçeğe dönüşmeyince işler onun ve yakınları için daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Ailesini korumak için harekete geçen Oktay, Efe’den Neriman’ın Ferhan’la neden görüşmediğini öğrenmesini ister. Bu sırada Leyla’nın da Ferhan ile işbirliği içinde olduğunu öğrenen Efe çok sinirlenir. Efe, büyük bir öfke ile Leyla’yı karşısına alır ve yüzleşir. Bahar ise Leyla’nın yardımıyla Kartal’a büyük bir sürpriz hazırlayıp aralarındaki buzları eritmeyi başarır. Kartal’ın yeni görevinde Baybars’ın adamları ile karşı karşıya kalması başına iş açar. Düşmanlarından Korkmaz’ın devreye girmesi Kartal için hiç hesapta olmayan sorunlar yaratır.