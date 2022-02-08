- 08 Şub 2022 - 23:58

Destan 10. Bölümü 2022 Full İzle! 8 Şubat 2022 Destan 10. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV Ekranlarının bomba dizilerinden olan Destan Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Tarihi bir serüveni anlatan Destan dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

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Destan 10. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

Yayın hayatına girdiği günden bu yana çok hızlı bir şekilde reyting listesini tırmanan Destan dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. ATV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri haline gelen Destan, 10. bölümü ile hayranlarıyla buluşacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Milyonları ekran başına toplayan Destan 10. bölüm full izle. 8 Şubat 2022 Destan 10. bölüm tek parça youtube izle…

ATV ekranlarının yeni dizi sezonunda en çok ilgi çeken yapımlarından biri haline gelen Destan dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Destan dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra izleyicilerde heyecan yarattı. Sevilen dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Milyonları ekran başına toplayan Destan dizisinin son bölümünde Akkız’ın Çift Başlı Kurt’un Pençesi olduğu ortaya çıkmış ve izleyenler büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Destan 10. bölümde neler olacak? Destan 10. bölüm tek parça Youtube izle.

Destan 10. Bölüm Heyecanı Devam Ediyor

Son dönemin en sevilen yapımlarından biri haline gelen Destan dizisinde heyecan her hafta giderek artıyor. Akkız’ın Çift Başlı Kurt’un pençesi olduğu ortaya çıkınca Destan izleyicileri yeniden meraklandı. 8 Şubat 2022 Destan 10. bölümü heyecanla bekleniyor. Her hafta olduğu gibi yine ATV ekranlarından yayınlanacak dizide yeni bölüm heyecanı sürüyor. Destan 10. bölüm full izle.

Destan Dizisi Son Bölümde Neler Oldu?

Tahtını geri kazanmanın haklı gururunu yaşayan Alpahu han, bu sırada Akkız’ın pençe olduğunu anlar. Bu gerçek Alpagu’yu çılgına çevirirken Batuga’nın Kırçiçek ile evlenmeyi kabul etmesi ise Akkız’ı depresyona sokar. Alpagu Han’ın amansız öfkesine karşı yeni planlar yapmak zorunda kalan Akkız, bu sürecin sonunda Çolpan Han tarafından Dağ’dan sürülür.

Batuga ise sırrını söylediği Kırçiçek’in gerçeği açıklama tehdidi karşısında neye uğradığını şaşırır. İki hanın birbirine düşman olması arasında kalan Akkız ve Batuga’nın bu durumdan kurtulması için yeni bir plan yapmaları gerekir. İkisi de birbirine kenetlenerek bir gün içinde çare bulmaya giderler. Önlerine geçmişin düşmanları çıkan ikilinin hiç beklemediği olaylar gelişir.

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08 Şub 2022 - 23:58 - Dizi Fragmanları

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