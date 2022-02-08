- 08 Şub 2022 - 13:51

Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak? Evlilik Hakkında Her Şey 18. Bölüm Fragmanı

FOX TV ekranlarının sezonda en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başlıyor. Yeni sezonda tüm dikkatleri üzerine çekecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde...

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Evlilik Hakkında Herşey 18. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yayın hayatına çok hızlı bir başlangıç yapan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi yerli dizi severler tarafından büyük ilgi görüyor. Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü ne zaman? FOX TV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına toplayacak. Evlilik Hakkında Her Şey 18. bölüm fragmanı büyük ilgi gördü. Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Son dönemin en sevilen yapımlarından olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi FOX TV ekranlarından izleyicilerle buluşuyor. Her hafta birbirinden ilginç olaylarla milyonları ekran başına toplayan dizinin sürükleyici senaryosu büyük beğeni topluyor. Sosyal medyada da çok konuşulan dizilerden olan Evlilik Hakkında Her Şey, her Salı akşamı FOX TV ekranlarından hayranlarıyla buluşuyor. Geniş bir izleyici kitlesi bulunan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü 8 Şubat 2022 Salı akşamı FOX TV’de yayınlanacak. Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra izleyiciler yeni bölümde yaşanacaklara karşı büyük bir heyecan duymaya başladı.

Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölüm Ne Zaman?

8 Şubat Salı akşamı FOX TV ekranlarından izleyici kitlesiyle buluşacak Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Yıldırım ve Bora’nın geçmiş yaşamlarındaki sır perdesi aralanıyor. Yıldırım’ı yakından takip eden Sanem, düşmanını yenmek için yeni bir plan uygulamaya koyar. Bu sırada yüzükle kendini ele veren Songül ise hiç beklemediği olaylarla karşılaşır. Nadide’nin kendisini tehdit etmesinden kurtuluş yolu için Azra’yı seçer ve ondan yardım etmesini ister. Erman ile Çolpan geçmişe dair bilinmeyenleri su yüzüne çıkarmak için ortak hareket eder. Bu yüzden Vedat Parmaksız ile Bora arasındaki ilişkinin sırlarını ortaya çıkarmaya çalışır.

Evlilik Hakkında Her Şey Son Bölüm Özeti

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde Songül’ün gözükmesi Azra’yı zor bir davayla baş başa bırakır. Azra, Yıldırım’a karşı güvenini yitirince Serhan Gülan davasında da işler sonuçsuz kalır. Çolpan ve Sanem tarafından köşeye sıkıştırılan Deniz, ailesinden sürpriz bir yardım alınca çok şaşırır.

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08 Şub 2022 - 13:51 - Dizi Fragmanları

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