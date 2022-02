Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak? Evlilik Hakkında Her Şey 18. Bölüm Fragmanı

Evlilik Hakkında Herşey 18. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü ne zaman? FOX TV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına toplayacak.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi FOX TV ekranlarından izleyicilerle buluşuyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü 8 Şubat 2022 Salı akşamı FOX TV'de yayınlanacak.

Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölüm Ne Zaman?

8 Şubat Salı akşamı FOX TV ekranlarından izleyici kitlesiyle buluşacak Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Yıldırım ve Bora’nın geçmiş yaşamlarındaki sır perdesi aralanıyor. Yıldırım’ı yakından takip eden Sanem, düşmanını yenmek için yeni bir plan uygulamaya koyar. Bu sırada yüzükle kendini ele veren Songül ise hiç beklemediği olaylarla karşılaşır. Nadide’nin kendisini tehdit etmesinden kurtuluş yolu için Azra’yı seçer ve ondan yardım etmesini ister. Erman ile Çolpan geçmişe dair bilinmeyenleri su yüzüne çıkarmak için ortak hareket eder. Bu yüzden Vedat Parmaksız ile Bora arasındaki ilişkinin sırlarını ortaya çıkarmaya çalışır.

Evlilik Hakkında Her Şey Son Bölüm Özeti

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde Songül’ün gözükmesi Azra’yı zor bir davayla baş başa bırakır. Azra, Yıldırım’a karşı güvenini yitirince Serhan Gülan davasında da işler sonuçsuz kalır. Çolpan ve Sanem tarafından köşeye sıkıştırılan Deniz, ailesinden sürpriz bir yardım alınca çok şaşırır.