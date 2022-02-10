Zuhal Topal'la Yemekteyiz 108. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 9 Şubat 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programlarından biri haline gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz, her gün heyecan dolu bölümleriyle takip ediliyor. Bu hafta yeni yarışmacılarla yeni heyecanlara sahne olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 9 Şubat 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 108. bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Tüm aşçılık hünerlerini gösteren yarışmacılar arasında günün puanlaması da merak ediliyor.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında yeni haftanın heyecanı sürüyor. Pazartesi gününden itibaren yeni yarışmacılarla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz son bölümü yine büyük bir dikkatle takip edildi. Yarışmada haftanın şanslı isimleri ve bu hafta alacakları puanlar da netleşmeye başladı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışmacıları Kim?

Yeni haftaya da büyük bir heyecanla başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz izleyicileri, birbirinden renkli isimlerle karşılaştı. Yeni haftada hünerlerini sergileyip haftanın kazananı olmak isteyen Yemekteyiz yarışmacıları arasında Nuray Aruz Tayfur, Suzan Öztürk, Bilgehan Coşkuner ve Naim Akman gibi isimler yer aldı. Birbirinden renkli yarışmacıların hünerlerini sergileyip kıyasıya mücadele edecekleri Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması büyük heyecana sahne oluyor.

Suzan Öztürk evli ve 4 çocuk annesi olarak işletmecilik yapıyor. Kadın kıyafetleri ve aksesuarları satıyor. Nuray Aruz Tayfur ise Kocaeli’den programa katılıyor. Dört çocuk annesi Nuray, 31 yaşında ve makyaj hizmetleri veriyor. Bilgehan Coşkuner tenis antrenörlüğü ve beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Naim Akman ise yarışmaya 3. kere katılmasıyla dikkat çekiyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 108. Bölüm Full İzle

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, bu hafta da birbirinden renkli yarışmacılarla ekranlara geliyor. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan yarışma ekranların aranan simalarından Zuhal Topal’ın eşsiz sunumu ile izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Zuhal Topal'la Yemekteyiz 108. bölüm full izle. Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9 Şubat 2022 tek parça izle…