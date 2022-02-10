Bir Zamanlar Çukurova 123. Bölüm Full İzle! 10 Şubat 2022 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 123. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Çukurova’nın güzeller güzeli hanımağası Züleyha’nın yaşadığı zorlukları seyircisiyle buluşturmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu hafta çok konuşulacak bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi 123. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 122. bölümde neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

Başrollerini İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek gibi iki sevilen ismin paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yeni bölümleri ve heyecanlı hikayesiyle ATV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Dönem hikayesini dört sezondur seyircisiyle buluşturan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, her perşembe saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini bu sezon da alıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 122. Bölümde Neler Yaşandı?

Dört sezondur seyirci kitlesini ekran başına kilitlemeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 3 Şubat 2022 Perşembe günü 122. bölümü ile aldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan son bölümünde; Abdülkadir ile ilgili gerçekler öğrenen Fikret, öfkeden adeta deliye döndü. Özellikle Lütfiye ve Züleyha’ya bu konuda çok kızgın olan Fikret, onları atlatarak, Abdülkadir’e hesap sormak için harekete geçti. Abdülkadir’in evine kadar giden Fikret, geri adım atmayacağını Abdülkadir’e kesin bir dil ile ifade etti. Çukurova halkına adeta zulmeden Çolak, bu kez karşısında Çukurova’nın hanımağası Züleyha’yı buldu. Konuyla ilgili Çolak’ın karşısında çıkan Züleyha, böyle bir şeye bir daha kesinlikle izin vermeyeceğini anlattı. Züleyha’nın yılmayacağını anlayan Çolak ise, yeni bir plan yapmaya karar verdi. Öte yandan Hakan ile olan ilişkisini bitirmesi nedeniyle Çolak’ın yanı sıra Vahap’ın da hedefine giren Züleyha, Vahap’ın kendisine olan takıntısından habersizdi. s

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 123. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sürükleyici dönem hikayesiyle ATV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu hafta 123. bölümünü seyirci karşısına çıkaracak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 123. yeni bölüm fragmanına göre; Çolak’ın kurduğu yeni tuzağa düşecek olan Züleyha, kaçırılacak. Zor durumda olan Züleyha’nın yardımına Hakan koçacakken; Vahap’ın Züleyha’ya olan saplantısı giderek daha da tehlikeli hale gelmeye başlayacak. Fikret ise, Züleyha’ya olan aşkını itiraf etmek için harekete geçecek. Merak ile beklenilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da seyircisinin karşısında olacak.