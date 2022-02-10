- 10 Şub 2022 - 22:34

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 10 Şubat 2022 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından birisi olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, hikayesini anlatmaya bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Kardeşleri bu hafta da çeşitli sınavlara tabi tutacak olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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 Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 19. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Sürükleyici hikayesiyle bu sezonun en çok izlenenleri arasına giren Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, bu hafta iddialı sahnelerini seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Giderek asıl hikayesine yaklaşan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 18. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başaran Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler gibi güçlü isimleri bulunduruyor. Bir Osmanlı İmparatorluğu hikayesi anlatan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, Barbaros Hayreddin Paşa ve denizci kardeşlerinin mücadelesini konu alıyor. Heyecanlı hikayesiyle her hafta seyircisini ekran başına kilitleyen Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yeni bölümleri, her perşembe saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 18. Bölümünde Neler Oldu?

Barbaros kardeşlerin deniz seferlerini konu alan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, seyircisi ile en son 3 Şubat 2022 Perşembe günü 18.bölümünü buluşturdu. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Pietro’nun son planı Midilli’de yaşayan Müslümanların esir düşmesine neden oldu. Müslümanları zorla Hristiyan olmaya zorlanan Pietro, karşısında Oruç Reis ve leventlerini buldu. Müslüman ahaliyi ve Midilli’yi işgalden kurtarmak için harekete geçen Oruç Reis, kendisini zorlu bir mücadelenin içerisinde buldu. Abisini karşısına almak pahasına da olsa davasını terk etmemeye karar veren Meryem, Pietro’nun adamları tarafından kaçırıldı. Bu kaçırılma sonrası Meryem’i kurtarıp, kurtarmamak konusunda kararsızlık yaşayan Hızır ise, Meryem’e yeniden güvenip, güvenemeyeceğini sorgulamaya başladı. Öte yandan Oruç Reis, Midilli’nin kurtuluşu için karşısına Karabay’ı aldı ve Karabay’ı öldürdü.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 19. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TRT1 ekranlarının yeni dönem dizisi olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, bu hafta 19.bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yayınlanan 19.yeni bölüm fragmanına göre; yaptığı işbirliği nedeniyle yurtsuz kalan Oruç Reis, ailesine ve kendisine yeni bir yurt bulmak için harekete geçecek. Karabay’ın cesediyle karşı karşıya kalan Firuze, Oruç Reis ve leventlerinden intikam almak için harekete geçecek. Isabel ise, kardeşini kurtarmak için Oruç Reis’ten yardım isteyecek. Seyircisinin nefes almadan takip ettiği Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, yeni bölümünü bu akşam saat 20.00’da seyirci karşısına çıkaracak.

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10 Şub 2022 - 22:34 - Dizi Fragmanları

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