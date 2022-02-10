Camdaki Kız Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 10 Şubat 2022 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Nalan’ın hamileliğinin konağa damga vurmasının ardından daha heyecanlı hale gelen Camdaki Kız dizisi, bu hafta en iddialı bölümlerinden birini yayınlamaya hazırlanıyor. Sedat’ın zor sınavlar ile karşılaşacağı Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da seyirci karşısına çıkıyor. Peki, Camdaki Kız dizisi 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 29. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan hikayesi ile iki sezondur reytinglerin zirvesini bırakmayan Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleri ve heyecanlı hikayesiyle Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Başrolünde Burcu Biricik olmak üzere birbirinden güçlü isimler ile seyircisinin karşısına çıkan Camdaki Kız dizisi, her perşembe saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Camdaki Kız Dizisi 29. Bölümde Neler Yaşandı?

Hayri ile Nalan’ın giderek yakınlaşmaya başladığı Camdaki Kız dizisi, seyircisi ile en son 29. bölümünü buluşturdu. Camdaki Kız dizisinin son bölümünde; hamile olduğunu öğrenen Nalan, Koroğlu ailesinin başına gelen son sorunun ardından sessizliğini korumaya karar verdi. Cavit’in talimatıyla ortaya çıkan belgeler, Sedat’ı bir hayli zor durumda bırakırken; Rafet Koroğlu’nu da seçim yapmaya zorladı. Oğlunun hapse girmesine gönlü razı olmayan Rafet Koroğlu, Sedat’ı şehir dışına gönderirken; Nalan, eşine gözyaşları eşliğinde veda etti. Var olan evraklardaki ismi değiştirmesi gerektiğini bilen Rafet Koroğlu, Sedat yerine birini seçmek için harekete geçti. Sedat’ı eski arkadaşı Derviş’e emanet eden Rafet, şirketin avukatından yardım istedi. Öte yandan bir kız çocuğunun hayalini gerçekleştirmek için harekete geçen Nalan ve Hayri, birbirlerine yakınlaşmaya başladı. Nalan’ın bu etkinliğinin ardından daha duygusal davranması ise, hamile olduğunu söylemek için soluğu Sedat’ın yanında almasına neden oldu.

Camdaki Kız Dizisi 30. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Uyarlama hikayesiyle seyircisinin ilgisini üzerine kilitlemiş olan Camdaki Kız dizisi, 10 Şubat 2022 Perşembe günü (bugün) 30. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 30. yeni bölüm fragmanına göre; belgelere attığı imzalar nedeniyle başı derde giren Sedat’ın tutuklu olarak yargılanması, Koroğlu ailesinde yeni bir kaos ortaya çıkaracak. Adil ise, Cana ve Sedat’ın ilişkisini öğrendikten sonra, Nalan’ı korumak için harekete geçecek. Nalan’ın hamileliğinin konuşulmaya devam edeceği Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.