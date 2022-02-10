- 10 Şub 2022 - 11:58

Mahkum 9. Bölüm 2022 Full İzle! 10 Şubat 2022 Mahkum Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX  Ekranlarının bomba dizilerinden olan Mahkum Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Sıkı bir adrenalin serüveni yaşatacak Mahkum dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

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Mahkum 9. Bölüm FOX TV İZLE TIKLAYINIZ

Farklı bir hikaye ve gizem dolu sahneleriyle her hafta seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Mahkum dizisinde sırlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Bugün çok konuşulacak gerçekler ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Mahkum dizisi, saat 20.00’da FOX TV ekranlarından başlıyor. Peki, Mahkum dizisi 9. bölüm fragmanı yayınladı mı? Mahkum dizisi 8. bölümde neler oldu? İşte, Mahkum dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Bir Güney Kore yapımından FOX TV ekranlarına uyarlanan Mahkum dizisi, yeni ve heyecanlı bölümleriyle seyircinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Onur Tuna’nın Savcı Fırat, İsmail Hacıoğlu’nun ise Barış/Savaş Yesari olarak seyircisinin karşısına çıktığı Mahkum dizisi, Fırat ile Barış arasındaki gizemli bir kovalamayı konu alıyor. Heyecanlı ve merak edilen bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkan Mahkum dizisi, yeni bölümlerini ise her perşembe saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Mahkum Dizisi 8. Bölümde Neler Oldu?

FOX TV ekranlarının yeni gözdesi haline gelmiş olan Mahkum dizisi, seyircisi ile en son 3 Şubat 2022 Perşembe günü 8. bölümünü buluşturdu. Mahkum dizisinin son bölümünde; Barış’a karşı oyunu kazanmak için harekete geçen Fırat, kızı Nazlı’nın peşine düştü. Nazlı’yı köşe bucak Barış’tan kaçıran Fırat, kızını Ali’ye emanet etti. Kızı ile kavuşmak için hastaneden kaçması gerektiğini bilen Fırat, Bekir’den yardım istedi. Fırat, Bekir ve Cemre’nin yardımıyla dışarıya çıkmayı başarırken; Ali’nin Nazlı’yı kaybetmesi her şeyi alt üst etti. Fırat, bir kez daha Nazlı’nın peşine düşerken, Nazlı’yı kaçıran Savcı Tahir, bunu kimseye söylememeye karar verdi. Kızının Barış’ta olduğunu düşünen Fırat ise, onu Büge’nin yaptığı kazayla tehdit etmeye karar verdi. Öte yandan bu esnada Tahir ile görüşen Cemre, Fırat ile Nazlı’nın kavuşmasını sağlarken; bu kavuşmayı basan Barış, Fırat’ın hiç beklemediği bir hamle yaptı.

Mahkum Dizisi 9. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Her şeyi hatırlamaya başlaması nedeniyle yeniden unutması an meselesi olan Savcı Fırat ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Mahkum dizisi, bu hafta 9. bölümü ile FOX TV ekranlarındaki yerini alacak. Mahkum dizisinin yayınlanan 9. yeni bölüm fragmanına göre; Nazlı’yı Barış’a vermek zorunda kalan Fırat, cezaevine geri dönecek. Yeni planı için düğmeye basacak olan Fırat, kızını Barış’ın elinden kurtarmak için harekete geçecek. Barış ise, Fırat’ın önüne geçmenin keyfini yaşarken; Savaş’ın geçmişinden gelen karanlık adam ile bir hayli sarsılacak. Sürükleyici hikayesiyle seyircisinin karşısındaki yerini almaya devam eden Mahkum dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile FOX TV ekranlarında olacak.

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10 Şub 2022 - 11:58 - Dizi Fragmanları

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