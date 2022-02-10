- 10 Şub 2022 - 12:13

Emanet 314. Bölüm Full İzle! 10 Şubat 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet her yeni bölümü ile izleyicilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sizde sevilen dizi Emanet ile ilgili son bölüm fragmanını ve canlı yayın linkine ulaşmak istiyorsanız işte size detaylar…

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Emanet Dizisi 314. Bölüm Kanal 7 İZLE TIKLAYINIZ

İkinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Emanet dizisi, merak uyandıran konusu ile Kanal 7 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Bu aralar bir hayli ilgi çeken Emanet dizisinin yeni bölümünde beklenilen Seher ve Yaman yüzleşmesi gerçekleşiyor. Peki, Emanet dizisi 314. bölüm fragmanı yayınladı mı? Emanet dizisi 313. bölümde neler oldu? İşte, Emanet dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Kanal 7 ekranlarının günlük dizisi olan Emanet, Halil İbrahim Ceylan ve Sıla Türkoğlu’nun başrolleri paylaşmasıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İkinci sezonu ile merak uyandıran hikayesine devam eden Emanet dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım, Hayat Olcay gibi birbirinden renkli isimler yer alıyor. Hafta içi her gün seyircisiyle buluşan Emanet dizisi, saat 19.00’da yeni bölümleriyle Kanal 7 ekranlarındaki yerini alıyor.

Emanet Dizisi 313. Bölümde Neler Oldu?

İkinci sezonu ile Kanal 7 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Emanet dizisi, seyircisinin karşısına en son 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 313.bölümü ile çıktı. Emanet dizisinin yayınlanan son bölümünde; beklenmedik acılar ve sınavlar sonrası yollarını Yaman ile ayıran Seher, büyük bir karar aldı. Kendisi ve yeğeni Yusuf ile yeni bir hayat bulmaya karar veren Seher, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Bunun ardından hem Seher’i hem de Yusuf’u geri kazanmak için harekete geçen Yaman ise, iyileşir iyileşmez iz sürmeye başladı. Nihayet Seher ve Yusuf’un karşısına çıkan Yaman, Seher’e tüm gerçekleri anlatmaya karar verdi. Öte yandan kendisini mesleğine adayan Ali, bir suçlunun peşine düştüğü esnada Duygu isimli gözü kara bir polis memuruyla tanıştı. İkilinin bir ara çalışmak zorunda kalması ise, yeni bir yakınlaşmanın habercisi oldu.

Emanet Dizisi 314. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi haline gelmiş olan Emanet, bugün 314. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Emanet dizisinin yayınlanan 314. yeni bölüm fragmanına göre; yıllar sonra karşısında yeniden Yaman’ı gören Seher, bir karar vermek zorunda kalacak. Hem yeğeni hem de kendisi için bir karar vermek zorunda olan Seher, Yaman ile yüzleşecek. Duygu ile Ali arasındaki ilişki ise, yeni bir hikayenin başlamasına neden olacak. Seyircisini ekran başına kilitlemeye devam eden Emanet dizisi, bu akşam saat 19.00’da Kanal 7 ekranlarındaki yerini alacak.

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10 Şub 2022 - 12:13 - Dizi Fragmanları

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