Arka Sokaklar 614. Bölüm Full İzle! 11 Şubat 2022 Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Arka Sokaklar Dizisi 614. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların en uzun dizisi unvanını elinde bulundurmaya devam eden Arka Sokaklar dizisi, yeni bir macerasının daha kapısını aralıyor. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümüne ise, İlker İnanoğlu’nun canlandırdığı Engin komiser karakterinin cenazesinin damga vurması bekleniyor! Peki, Arka Sokaklar dizisi 614. bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 613. bölümde neler yaşandı? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Sürükleyici hikayesiyle tam olarak 16 sezondur Kanal D ekranlarındaki yerini korumaya devam ediyor. Yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarındaki yerini bu hafta da alacak olan Arka Sokaklar dizisi, hikayesinin heyecanını da korumayı başarıyor. Yeni sezonunda da reytinglerin zirvesindeki yerini korumayı başaran Arka Sokaklar dizisi, her cuma saat 20.00’da efsane kadrosuyla Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 613. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarındaki yerini en son 4 Şubat 2022 Cuma günü alan Arka Sokaklar dizisi, 613. bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı. Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde; Rıza Baba liderliğinde yeniden bir araya gelen ekip, arasındaki sorunları çözmeye başladı. Yeniden bir araya gelir gelmez yeni bir maceranın içerisinde kendisini bulan ekip, bir aşiret liderinin ölümünü araştırmak için harekete geçti. Evlilik hayatlarına alışmaya çalışan Selin ve Mesut ise, yeni bir sürpriz ile kendilerini yeni bir sınavın içerisinde buldu. Öte yandan Nazike’nin Metin ile mahalleden bir kızın arasını yapmaya çalışması, Metin’i bir hayli kızdırdı.

Arka Sokaklar Dizisi 614. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Her hafta seyircisini ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar dizisi, bu hafta 614. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 614. yeni bölüm fragmanına göre, Engin komiserin vurulmasının ardından görülen cenaze töreni, seyirciyi bölüm boyunca meraklandırmayı başaracak. Ekip, tetikçi Lena'nın peşine düşecekken; Rıza Baba’nın Lena ile ilgili vereceği son karar herkesi şoke edecek. Seyircisinin soluksuz izlediği Arka Sokaklar dizisi, yeni bölümünü bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlayacak.