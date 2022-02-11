- 11 Şub 2022 - 22:37

Aziz Dizisi 13. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 11 Şubat 2022 Aziz Dizisi 13. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için geri sayıma başlayan Aziz dizisi nihayet ekranlara geldi. Bir dönem hikayesi ile ekranlara gelen Aziz dizisi ile ilgili son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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 Aziz Dizisi 11 Şubat 2022 SHOW TV İzle! TIKLAYINIZ.

Dekorlarından çekim mekanlarına kadar etkileyici bir dönem hikayesini başarıyla yansıtan Aziz dizisi, ilgi görmeye devam ediyor. Yeni sezonun en çok izlenen yapımları arasındaki yerini almayı başaran Aziz dizisi, bugün saat 20.00’da iddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, Aziz dizisi 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 12. bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Yeni sezonun furyası haline gelmiş olan dönem dizilerinden biri olarak seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Aziz dizisi, bu hafta sürükleyici hikayesini daha da derinleştirmeye hazırlanıyor. Öte yandan Hatay’ın Fransızlar tarafından işgal edildiği yılları konu alan Aziz dizisi, her hafta cuma günü saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Aziz Dizisi 12. Bölümde Neler Oldu?

Show TV seyircisiyle en son 4 Şubat 2022 Cuma günü buluşan Aziz dizisi, 12. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Aziz dizisinin yayınlanan son bölümünde; babasının ölümüne dair tüm sır perdesini aralamayı nihayet başaran Aziz, yeni bir plan kurmasına karar verdi. Babasının intikamını almak için harekete geçen Aziz’in hedefinde ilk olarak amcası Galip Payidar vardı. Bir yandan da Fransızlara karşı kurtuluş direnişinin devam etmesine destek veren Aziz, Fransızların uyguladığı gıda ambargosunu yok etmek için harekete geçti. Öte yandan Efnan’a dair öğrendiği gerçek ile sarsılan Aziz, Efnan’a karşı mesafeli davranmaya başladı. bu durum karşısında bir hayli yıkılan Efnan ise, hiç beklemediği halde Dilruba’dan destek gördü.

Aziz Dizisi 13. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Show TV ekranlarının adeta yeni fenomeni haline gelmiş olan Aziz dizisi, 13. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Aziz dizisinin yayınlanan 13. yeni bölüm fragmanına göre; çıkan çatışmada yaralanan Mustafa’yı kurtarmak için hayatını tehlikeye atacak olan Aziz, Pierre ile bir kez daha karşı karşıya kalacak. Fransızlara karşı bir mücadele örmeye de bir yandan devam edecek olan Aziz, şehre gizlice erzak sokacak. Galip Payidar ise, Aziz’in zoruyla bu olaya dahil olacak ve fark etmeden Pierre’i karşısına alacak. Merak ile takip edilen Aziz dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanacak.

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11 Şub 2022 - 22:37 - Dizi Fragmanları

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