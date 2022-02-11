Yalnız Kurt 3. Bölüm Full İzle! Yalnız Kurt 11 Şubat Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Her hafta daha da güçlenen bir seyirci kitlesine sahip olmaya başlayan Yalnız Kurt dizisi, gizemini yavaş yavaş seyircisinin karşısında çözmeye başlıyor. Altay’ın yeni bir maceraya atılacağı Yalnız Kurt dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da başlıyor. Peki, Yalnız Kurt dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt dizisi 2. bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Hikayesine henüz başlamış olan Yalnız Kurt dizisi, sürükleyici bir derin devlet hikayesiyle ATV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Öte yandan başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay gibi birbirinden tanınmış isimleri bulunduran Yalnız Kurt dizisi, her cuma saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Yalnız Kurt Dizisi 2. Bölümde Neler Oldu?

ATV ekranlarındaki yerini en son 4 Şubat 2022 Cuma günü alan Yalnız Kurt dizisi, hikayesini yavaş yavaş derinleştirmeye başladı. Yalnız Kurt dizisinin 2. son bölümünde; Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra yeniden Esra ile karşılaşan Altay, Esra’nın gizemli bir tarafı olduğunu fark etti. O gizemi çözmek için harekete geçen Altay, Esra ile de fark etmeden gitgide yakınlaşmaya başladı. Bir yandan da Esra'ya verdiği sözü tutmak için harekete geçen Altay, Esra’nın kızı Ela’yı buldu. Öte yandan ailesine olanlar ile ilgili de tek tek gerçekleri öğrenmeye başlayan Altay, Davut sayesinde sarsıcı bir yüzleşme yaşadı. Bu yüzleşmenin ardından Golyat’a karşı mücadele etmek için harekete geçen Altay, ilk görevini başarıyla yerine getirdi.

Yalnız Kurt Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Geçmişiyle hesaplaşamaya devam eden Altay’ın hikayesini ekranlara getirmeye devam edecek olan Yalnız Kurt dizisi, bu hafta 3. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yalnız Kurt dizisinin yayınlanan 3. yeni bölüm fragmanına göre, geçmişine dair tüm sırları tek tek aralamaya başlayan Altay, babası Yavuz Yıldırım ve Yıldırım Projesi'ne dair gerçekleri de öğrenecek. Bu gerçeklerin ardından ettiği intikam yeminini tutmak için harekete geçecek olan Altay, anne babasını öldüren en tepedeki adama ulaşmak için yola düşecek. Merak ile takip edilmeye başlanan Yalnız Kurt dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.