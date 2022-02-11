Kırmızı Oda 60. Bölüm Full İzle! 11 Şubat 2022 Kırmızı Oda Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

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Çok sevilen Delikanlı Sadi karakterini yeniden Doktor Manolya ile buluşturmaya başlayan Kırmızı Oda dizisi, bugün çok konuşulacak sahneleriyle TV8 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki, Kırmızı Oda Dizisi 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda dizisi 59. bölümde neler yaşandı? İşte, Kırmızı Oda dizisi hakkında tüm merak edilenler…

Her bölümünde bambaşka oyuncu kadrosu ve karakteriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Kırmızı Oda dizisi, bu hafta sevilen karakterlerinin hikayesini anlatmaya devam ediyor. Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanarak TV8 ekranlarındaki yerini alan Kırmızı Oda dizisi, her cuma saat 20.00’da yeni bölümlerini yayınlıyor.

Kırmızı Oda Dizisi 59. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranların fenomen yapımlarından biri olmayı başaran Kırmızı Oda dizisi, TV8 ekranlarındaki yerini en son 4 Şubat 2022 Cuma günü 59.bölümü ile aldı. Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde; Doktor Manolya’yı Dara (Gökhan Özoğuz) ve Sadi (Erkan Petekkaya) ziyaret etti. Geçmişinde çıktığı yolculuğun yavaş yavaş sonuna gelen Dara, annesinin hastalığından yakındı. Annesinin kendisini değil, abisini hatırlamasından rahatsız olan Dara, bu kez sadece annesinden de dert yanmadı. Babasının kendilerini nasıl terk ettiğini de anlatan Dara, neden mutsuz olduğunu yavaş yavaş da anlamaya başladı. Yeniden Kırmızı Oda’ya geri dönen Delikanlı Sadi ise, babasının geri dönmesiyle yaşamaya başladı duygu değişimlerinden bahsetti. Babasının avukatı Nazgül (Melis Birkan)’ün kardeşi Seda ile iletişime geçmeye çalışması karşısında adeta öfkeden deliye dönen Sadi, Doktor Manolya’ya bunun yanı sıra geçmişinde önemli bir yet tutan Cevher'i (Hülya Şen) de anlattı.

Kırmızı Oda Dizisi 60. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarının şu an için tek dizisi olan Kırmızı Oda, yeni bölümü ile bu hafta da seyircisinin karşısına çıkacak. Kırmızı Oda dizisinin bu hafta yayınlanacak olan 60. yeni bölüm fragmanına göre; Dara, geçmişi ve çocukluğuyla olan hesaplaşmasını tamamlayacak. Annesiyle arayı düzeltecek olan Dara, Kırmızı Oda’dan bambaşka biri olarak çıkacak. Sadi ise, Seda ile babasının buluşmasını görünce öfkeden deliye dönecek. Seyircisi tarafından merak ile beklenilen Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.