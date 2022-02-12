Kardeşlerim 39. Bölüm Full İzle? 12 Şubat 2022 Kardeşlerim 39. Bölümde Ömer, Tolga'nın fişini çekti! İşte Son Bölüm Özeti...

Kardeşlerim 39. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

İki sezondur nefes kesen bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkan Kardeşlerim dizisi, bu hafta çok konuşulacak sahnelerini ATV ekranlarına getirmeye hazırlanıyor. Heyecanlı bir fragman ile seyircisinin karşısına çıkan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümüne ise, Şengül’ün geri gelen hafızasının damga vurması bekleniyor! Peki, Kardeşlerim dizisi 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim dizisi 38. bölümde neler yaşandı? İşte, tüm ayrıntılar…

Dram dolu hikayesiyle bu sezonun en çok konuşulan yapımları arasındaki yerini almaya devam eden Kardeşlerim dizisi, yeni bir bölümüyle daha seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her hafta seyircisine nefis bir akşam yaşatan Kardeşlerim dizisi, yeni bölümlerini cumartesi günleri saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

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Kardeşlerim Dizisi 38. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmaya devam eden Kardeşlerim dizisi, seyircisinin karşısına en son 5 Şubat 2022 Cumartesi günü 38. bölümü ile çıktı. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan son bölümünde; Şengül’ün hafızasını kaybetmesi tüm Eren ailesinin yeni bir sınavı haline geldi. Yengelerinin yaşadığı hafıza kaybı nedeniyle çalışamaması Eren ailesini daha da zor durumda bırakırken, çocuklar konuyla ilgili bir yol aramaya başladı. Ayla’nın geri dönüşüyle Suzan ile ilişkisi üzerine gölge düşen Resul, Suzan’daki değişimin iyiye gittiğini görürken, bu değişim Akif’i bir hayli rahatsız etti. Tolga, Cemile’nin peşinden bir an olsun ayrılmazken; Ömer, ailesinin geçimini sağlayabilmek adına daha çok para kazanacağı bir işe kalkıştı. Öte yandan okulun dönem sonu partisi, Eren ailesinin bir kez daha zorlu bir sınav ile karşılaşmasına neden oldu.

Kardeşlerim Dizisi 39. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bir haftaya bugün başlayacak olan Kardeşlerim dizisi, 39. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Dram dolu hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam edecek olan Kardeşlerim dizisinin 39. yeni bölüm fragmanına göre, Ataman Koleji’nin okul temsilciliği seçimi Asiye’nin aday olmasıyla birlikte daha hareketli hale gelecek. Eren ailesi ve arkadaşları temsilci seçimlerine yoğunlaşacak iken; Orhan, tefeciye olan borcunun ödeme gününün yaklaşmasıyla giderek daha gergin hale gelecek. Öte yandan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümüne Şengül'ün geçmişte yaşananları hatırlaması damga vuracak. Seyircisi tarafından merak ile beklenilen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.