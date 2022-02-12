- 12 Şub 2022 - 22:31

Gönül Dağı Dizisi 51. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 12 Şubat 2022 Gönül Dağı 51. Bölümde “Herkesle helalleşti…!” İşte Son Bölüm Özeti.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Gönül Dağı 51. bölüm kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Gönül Dağı Dizisi 51. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Bu haftaya damga vuracak sahneleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Gönül Dağı dizisi, amcaoğullarının yeni sınavlar ile karşılaştığı bir bölümü seyircisiyle buluşturmak için geri sayıma başlamış bulunuyor. Peki, Gönül Dağı dizisi 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 50. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

Aile hikayelerinin bu sezonki en başarılı yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleriyle nefesleri kesmeye devam ediyor. Anadolu’nun bozkırlar ile çevrili bir kasabasında yaşayan üç amcaoğlunun hayallerinin peşinden koşmasını konu alan Gönül Dağı dizisi, her hafta seyircisinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Yeni bölümlerini cumartesi günleri seyircisiyle buluşturan Gönül Dağı dizisi, saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Gönül Dağı Dizisi 50. Bölümde Neler Yaşandı?

Anadolu bozkırının enfes güzelliklerini seyircisiyle buluşturmaya devam eden Gönül Dağı dizisi, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü 50. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan son bölümünde; yeni bir fırsat yakalayan amcaoğulları, yakaladıkları fırsatı değerlendirmek için kolları sıvadı. Aracı bitirmek için kolları sıvayan amcaoğulları, uçan arabayı sunuma yetiştirebilmek için son sürat çalışmalarına başladı. Ancak, her şey amcaoğullarının istediği gibi gitmedi. Sefer’in hastalığının giderek ilerlemesi tüm kasaba halkını üzmeye başlarken; Ciritçi Abdullah, Sefer’in moral bozukluğunu gidermek için harekete geçti.

Öte yandan kayınbabasının ölüm haberini alan Ramazan, Münir Başkan’a bir şey olduğunu düşünmeye başlarken; mezarcı İlyas’ın ölümüyle bir hayli sarsıldı.

Gönül Dağı Dizisi 51. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sıcacık bir Anadolu hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Gönül Dağı dizisi, bu hafta 51. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 51. yeni bölüm fragmanına göre; yollarını iş hayatında ayırmak zorunda kalan amcaoğulları, icat çalışmalarına birlikte devam edebilmek adına yeni yollar aramaya başlayacak.

Asya babası mezarcı İlyas’ın ölümüyle sarsılacakken; Rıfat, Meryem’in hastalığının tedavisi için harekete geçecek. Seyircisinin her hafta yoğun bir ilgi gösterdiği Gönül Dağı dizisi, yeni bölümünü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

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12 Şub 2022 - 22:31 - Dizi Fragmanları

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