Yargı Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 13 Şubat 2022 Yargı Dizisi 20 Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yargı Dizisi 20. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonun en çok ses getiren yapımlarından biri olan Yargı dizisinde bu hafta yeni bir gizem daha çözülüyor. Merak ile beklenilen Yargı dizisinin yeni bölümünde Engin’in katiline giderek yaklaşan Ceylin ve Ilgaz’ı bir kez daha zor günler bekliyor! Peki, Yargı dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 19. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ay Yapım imzasıyla Kanal D ekranlarındaki yerini bu hafta almaya başlayan Yargı dizisi, yeni bölümleriyle nefesleri kesmeye devam ediyor. Her hafta gizem dolu öyküsünü biraz daha aydınlatan Yargı dizisi, bu hafta Engin’in davasıyla seyircisini bir kez daha ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Heyecanlı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla adeta ekranlarda fırtınalar estiren Yargı dizisi, yeni bölümlerini ise, her pazar saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlıyor.

Yargı Dizisi 19. Bölümde Neler Oldu?

Yeni sezona damga vuran yapımlardan biri olan Yargı dizisi, seyircisiyle en son 6 Şubat 2022 Pazar günü 19. bölümünü buluşturdu. Yargı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Ceylin’in masumiyetini kanıtlamak için son sürat çalışmalarına devam eden Ilgaz, bu kez kendisine yönelen suçlamalar ile karşı karşıya kalmaya başladı. Kendisine atılan iftiraları da temizlemek için harekete geçen Ilgaz, arkadaşlarından yardım almanın faydalı olacağını düşürdü.

Bu durum cepheleri daha da netleştirirken, hiç beklenmedik ipuçlarının da ortaya çıkmasını sağladı. Laçin’in ihanetini öğrenmesiyle adeta dağılan Yekta Tilmen ise, iki ayrı cephede savaşmak için kolları sıvadı. Öte yandan adaleti sağlamak için son derece titiz davranmaya özen gösteren Savcı Pars, gerçekler ve görünenler arasında adeta sıkışıp kaldı.

Yargı Dizisi 20. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kanal D ekranlarındaki yolculuğuna bu hafta da yeni bölümüyle devam edecek olan Yargı dizisi, bugün 20. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Yargı dizisinin yayınlanan 20. yeni bölüm fragmanına göre, Engin’in ölümüyle ilgili davanın yaklaşması Yekta’yı daha da hırslandıracak. Masumiyetlerini kanıtlamak için çabalamaya devam edecek olan Ceylin ve Ilgaz ise, Niyazi’yi hedefine alacak.

Gizemli hikayesine kaldığı yerden devam edecek olan Yargı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.