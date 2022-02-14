Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 34. Bölüm Full İzle! 13 Şubat 2022 Teşkilat 34. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Teşkilat Dizisi 34. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Merak uyandıran yapımlardan biri haline dönüşmeyi başaran Teşkilat dizisi, yeni bölümleri ve sürükleyici sahneleriyle TRT1 ekranlarındaki yerini bugün almaya hazırlanıyor. Nemesis planının ortaya çıkacağı Teşkilat dizisinin yeni bölümünde Ceren’i bir hayli zor anlar bekliyor! Peki, Teşkilat dizisi 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 33. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Yeni bir sezon ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Teşkilat dizisi, bu sene ikinci sezonu ile TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor. Bir dönemin adeta furyası olan kahramanlık hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkan Teşkilat dizisi, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın özel ekiplerinin kahramanlık öykülerini ekranlara getiriyor. Her bölümünde reytinglerin zirvesindeki yerini korumayı da başaran Teşkilat dizisi, pazar günleri saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Teşkilat Dizisi 33. Bölümde Neler Yaşandı?

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle de izlenme payını korumayı başaran Teşkilat dizisi, 6 Şubat 2022 Pazar günü 33. bölümünü seyircisi ile buluşturdu. Teşkilat dizisinin yayınlanan son bölümünde; Yıldırım, tüm dünyayı kontrol etmek üzerine kurulu olan Nemesis planının ilk adımını attı. Bu plan ile birlikte büyük bir vurgunun eşiğinde olan Yıldırım, ekibe sürpriz bir tuzak kurmayı da ihmal etmedi.

Elçi’nin ölümüyle birlikte bir adım öne geçen ekip ise, Yıldırım’ın planının ne olduğunu öğrenmek için harekete geçti. Öte yandan Nemesis’in keşfindeki operasyonda görevli olan ekipten Serdar ve Zehra kendisini bir kez daha ölümün eşiğinde bulurken; Halit, Tövbekar’ın yardımıyla kızına dair yeni bilgiler elde etti.

Teşkilat Dizisi 34. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TRT1 ekranlarının yıldız yapımlarından biri haline gelmiş olan Teşkilat dizisi, bu hafta seyircisinin 34. bölümü ile buluşturacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 34. yeni bölüm fragmanına göre, ekip kendisini hiç beklemediği bir sorunun içerisinde bulacak. Yıldırım’ın gerçekleştirdiği Nemesis açıklamasının ardından yeni bir tehdit ile karşı karşıya kalacak olan ekip, tehlikeyi ortadan kaldırmak için harekete geçecek.

Ceren ise, Teşkilat dizisinin yeni bölümünde geçmişiyle ortaya çıkacak olan gerçekler sonrası bir hayli zor duruma düşecek. Seyircisi tarafından merak ile beklenilen Teşkilat dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümüyle TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.