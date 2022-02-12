- 12 Şub 2022 - 23:12

Survivor 21. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 12 Şubat Eleme Potasına Kim Gitti? Ödül Oyununu Kim Kazandı...

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen Survivor Türkiye All Star Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. Survivor Türkiye All Star son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Survivor Türkiye All Star son bölümde neler oldu? İşte, Survivor Türkiye All Star yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Survivor Türkiye All Star Türkiye 12 Şubat 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların tozunu attırmaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bir haftaya başlamak için geri sayıma geçiyor. Son elenen ismi ile herkesi adeta şoke eden Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni haftanın eleme adaylarının belli olmasından hemen önce yarışmacılarını parkura çıkarmaya hazırlanıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 20. bölümde neler oldu? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Haftanın beş günü boyunca TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, zor şartlarda gerçekleşen oyunlarıyla seyircisini ekran başına kilitlemeyi bu sene de başarıyor. Birbirinden iddialı yarışmacılarıyla tüm gözleri üzerine çevirmeyi başarmış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümlerini her pazartesi, salı, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlıyor .

Survivor All-Star 2022 20. Bölümde Neler Oldu?

Survivor All-Star 2022 yarışmasının son bölümünde gerçekleşen eleme konseyi öncesi yaşananlar, güne damgasını vurdu. Geçtiğimiz günlerde parkurda tartışan ve birbirine fiziksel temasta bulunan Yunus Emre ve Hikmet, konsey öncesi Acun Ilıcalı’nın hedefine aldığı isimler oldu. Her iki ismi de konuyla ilgili sert bir şekilde uyaran Acun Ilıcalı, Yunus Emre'nin 2 ödül, Hikmet'in de 1 ödülden yararlanamamasına karar verildiğini duyurdu.

Ardından elenen ismi açıklayan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz hafta eleme yaşanmaması nedeniyle bir önceki hafta eleme potasına giren Barış, Mert, Birsen ve Evrim’e ek olarak bu hafta eleme potasına giren Furkan, Bora, Sercan ve Gizem’in SMS oylarını seyirci ile paylaştı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının son bölümünde en az oyu olarak adaya ve hayallerine veda eden isim ünlüler takımından Furkan oldu. Öte yandan yarışmadan erkan ayrılan Furkan, Acun Ilıcalı’dan gelecekte yayınlanacak ilk All Star'da kadrosunda yarışmacı olma sözünü aldı.

Survivor All-Star 2022 21. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarından yeni bir haftanın da startını vermeye hazırlanan Survivor All-Star 2022 yarışması, 12 Şubat 2022 Cumartesi günü seyircisinin karşısına 21. bölümünü çıkaracak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 21. yeni bölüm fragmanına göre; yeni haftanın ilk ödül oyunu için gönüllüler ve ünlüler takımı parkurdaki yerini alacak.

Nefes kesen bir yarış ile yeni haftasına başlayacak olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.

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12 Şub 2022 - 23:12 - Dizi Fragmanları

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