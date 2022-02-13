Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Temel Gıda'da KDV Yüzde 1'e İndirildi!
Temel gıdada KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indiriliyor. Cumhurbaşkanı: "Pazartesi itibarıyla temel gıda ürünlerinde KDV’yi %8’den %1’e indiriyoruz. Ülkemize, milletimize, sektörlerimize hayırlı olsun." sözleriyle duyurmuştur.
Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan ifadeler şunlar oldu: Enflasyonla mücadele konusunda önemli olan toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kuru istikrara kavuşturduk. Bu süreçte ortaya çıkan enflasyon etkilerinin çoğunu da bu yıl ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.
Temel gıdada yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Bu ürünlerin enflasyon sepetinde önemli bir ağırlığı bulunuyor. Bu düzenlemeyi yarınki Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Gıdada milletimiz adına Pazartesi günü yüzde 7'lik indirim bekliyoruz. Diğer sektörlerden de bu nispette bir indirim bekliyoruz." ifadeleri kullandı.
13 Şub 2022 - 00:12 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.