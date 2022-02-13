Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Temel Gıda'da KDV Yüzde 1'e İndirildi!

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan ifadeler şunlar oldu: Enflasyonla mücadele konusunda önemli olan toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kuru istikrara kavuşturduk. Bu süreçte ortaya çıkan enflasyon etkilerinin çoğunu da bu yıl ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

Temel gıdada yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Bu ürünlerin enflasyon sepetinde önemli bir ağırlığı bulunuyor. Bu düzenlemeyi yarınki Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Gıdada milletimiz adına Pazartesi günü yüzde 7'lik indirim bekliyoruz. Diğer sektörlerden de bu nispette bir indirim bekliyoruz." ifadeleri kullandı.