- 13 Şub 2022 - 00:12

Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Temel Gıda'da KDV Yüzde 1'e İndirildi!

Temel gıdada KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indiriliyor. Cumhurbaşkanı: "Pazartesi itibarıyla temel gıda ürünlerinde KDV’yi %8’den %1’e indiriyoruz. Ülkemize, milletimize, sektörlerimize hayırlı olsun." sözleriyle duyurmuştur.

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Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan ifadeler şunlar oldu: Enflasyonla mücadele konusunda önemli olan toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kuru istikrara kavuşturduk. Bu süreçte ortaya çıkan enflasyon etkilerinin çoğunu da bu yıl ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

Temel gıdada yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Bu ürünlerin enflasyon sepetinde önemli bir ağırlığı bulunuyor. Bu düzenlemeyi yarınki Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Gıdada milletimiz adına Pazartesi günü yüzde 7'lik indirim bekliyoruz. Diğer sektörlerden de bu nispette bir indirim bekliyoruz." ifadeleri kullandı.
# kdev, Ekonomiye yeni destek paketi 2022, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Temel Gıda KDV

13 Şub 2022 - 00:12 - Gündem

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