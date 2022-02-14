- 14 Şub 2022 - 11:14

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 111. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Şubat 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 111. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz 111. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yemek programlarının en lezzetlisi olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yeni yarışmacılarıyla bugün TV8 ekranlarındaki yerini almaya başlıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 11 Şubat Cuma 110. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14 Şubat Pazartesi 111. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Yeni bir haftaya başlamak için geri sayıma geçmiş olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, beş yeni yarışmacısıyla TV8 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Her gün bir yarışmacısının evine konuk olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, birincisine 15 bin TL hediye etmeye de devam ediyor. Hafta içi her gün seyircisiyle buluşan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 11 Şubat Cuma 110. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Bir haftasının daha sonuna gelen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, TV8 ekranlarındaki yerini en son 11 Şubat 2022 Cuma günü 110. bölümü ile aldı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın son yarışmacısı olan Suzan Hanım oldu. Suzan Hanım’ın menüsünde; Bingöl yöresine ait ayran aşı çorbası, etli karalahana sarması, Laz böreği, beşamel soslu et sote, şehriye pilavı, mevsim salata ve Kıbrıs tatlısı gibi birbirinden iddialı lezzetler yer aldı. Menüsü eksik olan Suzan Hanım, kendisini şoke eden puanlar ile karşılaştı. Bu bağlamda, Nuray Hanım’dan 2 puan alan Suzan Hanım; Simge Hanım’dan 3 puan, Naim Bey’den 4 puan, Bilgehan Bey’den ise, 7 puan aldı. Günün sonunda şampiyonunu da duyuran Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 15 bin TL para ödülünün sahibinin Bilgehan Bey olduğunu açıkladı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14 Şubat Pazartesi 111. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Hafta boyunca yeni yarışmacılarıyla seyircisinin karşısına çıkacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün 111. bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Beş yeni isim ve birbirinden lezzetli menüleriyle seyirci karşısına çıkacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alamaya başlayacak.

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14 Şub 2022 - 11:14 - Dizi Fragmanları

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